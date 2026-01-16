“Gian Marco Chiocci via dal Tg1 e portavoce di Giorgia Meloni da marzo”: l’ipotesi su chi prenderà il suo posto

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Gian Marco Chiocci portavoce di Giorgia Meloni. Il direttore del Tg1 potrebbe lasciare la Rai a marzo e avvicinarsi a Palazzo Chigi, sarebbe solo in attesa delle definizioni del suo ruolo. Intanto avanza anche il nome di un possibile sostituto.

Il passaggio di Gian Marco Chiocci da direttore del Tg1 a portavoce di Giorgia Meloni sembra essere ormai alle porte. Già quest'estate era circolata la voce che il giornalista potesse avvicinarsi a Palazzo Chigi, poi successivamente smentita dal diretto interessato, ma sembra che al momento le trattative siano nuovamente in corso.

Gian Marco Chiocci e il passaggio a Palazzo Chigi

A riportare la notizia è Dagospia, secondo cui Gian Marco Chiocci "dovrebbe lasciare la Rai a marzo" e al momento starebbe aspettando "una proposta di contratto blindata", dal momento che il suo arrivo a Chigi non sarebbe stato visto di buon occhio da Fazzolari, capo della comunicazione del Governo, che non avrebbe voluto interferenze e, a questo punto, la cosa sarebbe reciproca, per questo secondo quanto dichiarato da Dagospia, il giornalista starebbe aspettando di ricevere il contratto per capire a chi spetterebbero le varie deleghe. L'obiettivo della premier, quindi, sarebbe quello di avere Chiocci al suo fianco per le politiche del 2027, ma soprattutto per gestire gli esiti del referendum sulla giustizia.

Chi prenderebbe il posto di Gian Marco Chiocci al Tg1

Qualora il passaggio dovesse davvero verificarsi, il prossimo marzo, sarebbe da sciogliersi il nodo su chi potrebbe essere il possibile sostituto del direttore del Tg1. Secondo Dagospia, l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, sarebbe stato avvertito e quindi si sarebbe già scandagliata una prima lista di nomi. Se inizialmente si pensava che Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2, nonché ex Ministro della Cultura, potesse prendere il posto di Chiocci, ora che il suo impegno politico in Regione Campania è ormai più che assodato, si fa avanti una nuova ipotesi, quella di Nicola Rao. Già vicedirettore del Tg1, è stato per un breve periodo direttore del Tg della seconda rete, proprio al posto di Sangiuliano nel 2022 e questa estate è stato nominato direttore del Giornale Radio e di Radio1.