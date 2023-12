Gessica Notaro tornerà a vedere: “Farò un trapianto di cornea. Mi sento una miracolata” Gessica Notaro tornerà a vedere grazie a un trapianto di cornea. Lo annuncia la giovane attivista e addestratrice che nel 2017 fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares: “Mi sento una miracolata”.

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gessica Notaro tornerà a vedere. Lo annuncia la splendida attivista e addestratrice che, nel 2017, perse la vista dall'occhio sinistro in seguito a un’aggressione subita dall’ex compagno Edson Tavares – condannato a oltre 15 anni di carcere – che la sfregiò con l’acido. Forte di una personalità straordinaria che le ha consentito di diventare uno dei volti più rappresentativi della battaglia contro la violenza sulle donne in Italia, Gessica annuncia che, probabilmente il prossimo anno, si sottoporrà a un trapianto di cornea che le consentirà di recuperare la vista dall’occhio sinistro, al quale era già stata operata nel 2019. “Ne ho parlato molte volte in questi anni con il mio medico oculista Luca Cappuccini che mi segue da quando sono stata aggredita. Mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l'operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto”, ha raccontato Notaro a DiPiù, pur precisando che non esiste ancora una data certa perché “i tempi non sono ancora maturi. Ciò che importa è che questo momento sia arrivato. Mi sento una miracolata”.

Gessica Notaro: “Dopo l’aggressione, supplicai Dio di lasciarmi la vista”

Gessica, che a settembre ha sposato il compagno Filippo Bologni, campione italiano di equitazione nella specialità del salto a ostacoli, ha ricordato i momenti immediatamente successivi all’aggressione: “Quando il mio aggressore mi gettò l'acido sul volto e rimasi sfigurata, invocai il Signore. Lo supplicai in maniera accorata. Gli dissi: ‘Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista'. Il mio volto bruciava ed ebbi solo la forza di telefonare a mia madre. Mentre ero in attesa di lei e dei soccorsi, mi inginocchiai davanti alla statuetta della Madonna che aveva di fronte casa e chiesi aiuto a Dio. Gli promisi che se non fossi diventata cieca avrei fatto di tutto per dare una mano alle donne vittime di violenza, attraverso un'opera di testimonianza e di volontariato”. Una promessa che l’attivista ha mantenuto e che le ha permesso di diventare una delle voci più autorevoli in tema di violenza di genere.

Le nozze con Filippo Bologni: “Dio ha benedetto il nostro matrimonio”

Il tema della Fede ricorre più volte nell’intervista a Notaro che racconta di avere sentito la benedizione di Dio nel giorno delle nozze con Filippo Bologni, nonostante la scelta di non celebrare il rito religioso: “Il giorno del nostro matrimonio pioveva, ma all'improvviso è apparso un fenomeno chiamato ‘Il dito di Dio’ proprio mentre ci stavamo sposando. Dalle nuvole è spuntato un raggio di Sole che ci ha accompagnato per tutta la cerimonia. È stata la dimostrazione dell'esistenza di Dio al di là delle religioni. Lui ha benedetto il nostro matrimonio”.