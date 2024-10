video suggerito

Gerry Scotti: “Potevo finire nei guai con le Letterine, ne ero affascinato e mi stavo separando” Il conduttore racconta in una lunga intervista il suo rapporto con le donne: “Non sono stato un grande donnaiolo, ero serio, avevo il vizio di fidanzarmi”. Quindi aggiunge: “Ho lavorato con le più belle”, ricordando i tempi di passaparola e delle Letterine: “Ho sempre separato lavoro e vita privata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gerry Scotti, amatissimo volto della Tv di tutti i giorni, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere spaziando tra privato e professionale. Un volto che, nonostante la sua fama indiscutibile e l'amore del pubblico nei suoi confronti, ha sempre raccontato di aver conservato un contatto con la realtà e lo conferma anche in questo caso: "I miei amici sono quelli delle medie, del ginnasio e della radio. Porto la stessa marca di mocassini, gli stessi jeans, le camicie Oxford azzurrine, giro su un’utilitaria, ma se mi avessero lasciato il mio Ciao e la 500 sarei più felice. Vado in trattoria e continuo a lamentarmi del conto".

Gerry Scotti: "Non sono stato un donnaiolo"

Parlando della sua vita privata, Gerry Scotti si descrive come un mansueto, poche donne nella sua vita e ora Gabriella: "Non sono stato un grande donnaiolo, ero serio, avevo il vizio di fidanzarmi, mi piaceva avere la ragazza fissa. Non si offendano altre che non ho citato, non ne ho avute cento. E in tv, ho lavorato con le più belle".

Gerry Scotti e la tentazione delle Letterine negli anni di Passaparola

Proprio sulle donne con cui ha collaborato, non nega di aver avuto tentazioni, alle quali ha sempre resistito, soprattutto negli anni di Passaparola: "Se non sono finito nei guai con le Letterine, una più bella e sveglia dell’altra… Ero sensibile al loro fascino, in un periodo complicato, con la separazione. Però non mescolo lavoro e vita privata. Le mie preferite non sono mai state le più attraenti, ma quelle che si ricordano di dirmi buongiorno e buonasera".

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 16 ottobre: chi ha vinto tra Io Canto Generation e Ti Presento Suoceri

Strettissimo anche il rapporto con Michelle Hunziker, volto con cui Gerry Scotti ha collaborato a lungo, non solo per Striscia La Notizia ma anche per altre produzioni. Con lei, racconta Scotti, l'affetto è fraterno: "Mi considera un fratello e si sa che, quando è così, oltre non si va mai. Anche per me è una sorellina, le voglio molto bene. Sono più contento, preferisco essere lo zio, l’amico".