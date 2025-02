video suggerito

Gerard Depardieu accusato di frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro Gerard Depardieu è indagato per frode fiscale e riciclaggio di denaro in Francia. La procura sta indagando perché, inoltre, pare che l'attore abbia dichiarato una residenza falsa, in Belgio, per eludere il fisco francese.

A cura di Ilaria Costabile

Gerard Depardieu è stato indagato per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro in Francia, inoltre sembra che dal 2013 abbia dichiarato la propria residenza in Belgio, proprio per non dover pagare le tasse francesi. A riportarlo è l'Afp, nota agenzia di stampa d'oltralpe, secondo cui l'indagine contro l'attore 76enne è stata avviata dalla Procura finanziaria nazionale, dopo una serie di informazioni sul conto del divo e alcune perquisizioni svoltesi tra Parigi, nel Maine-et-Loure e in Belgio. Al momento sono state anche ascoltate possibilmente informate sui fatti, ma Depardieu non è ancora stato convocato.

Le indagini della procura per frode fiscale

Stando a quanto riportato dalla stampa francese, la procura sta indagando sulla residenza dell'attore, per accertare che fosse quella dichiarata in Belgio fosse falsa e quindi, se così fosse, stabilire quante tasse abbia evaso dal 2013 ad oggi. Fu infatti nel 2012 che Depardieu affermò che si sarebbe trasferito in una cittadina situata al confine francese, ovvero Nechin, scelta adottata dall'attore come forma di protesta per l'imposta sul patrimonio introdotta dal presidente Francois Hollande. A seguito di questa decisione, Depardieu fu aspramente criticato e lui stesso minacciò di rinunciare alla cittadinanza francese.

Il processo per violenza sessuale

Intanto, non è il primo processo nel quale è coinvolto l'attore francese, che ha a suo carico un procedimento per violenza sessuale e il prossimo 6 marzo la Corte d'appello di Parigi dovrà pronunciarsi sulle contestazioni presentate dagli avvocati di Depardieu. Secondo l'accusa l'attore avrebbe aggredito sessualmente due donne, mentre erano sul set di un film girato nel 2021. Il processo è iniziato a ottobre 2024, ma rinviato per cinque mesi per tutelare le condizioni di salute del divo francese, aggravatisi per il diabete e i problemi cardiaci. La procura di Parigi, intanto, ha chiesto un nuovo dibattimento contro di lui, a seguito di un presunto stupro ai danni dell'attrice Charlotte Arnould, risalente al 2018 e anche denunciato, ma che Depardieu ha sempre negato di aver commesso.