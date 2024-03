Gabriella Labate: “Ho avuto una malattia rara, all’improvviso mi sono trovata ricoverata d’urgenza” Ospite di La Volta Buona, Gabriella Labate ha raccontato a Caterina Balivo la sua lotta contro una patologia rara, affrontata diversi anni fa: “Ho trascorso un lungo periodo in ospedale. Avevo le buste della spesa in mano e mi sono ritrovata ricoverata d’urgenza in ospedale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriella Labate è stata ospite del programma La Volta Buona, nella puntata in onda il 15 marzo su Rai1. La nota attrice, moglie di Raf, si è raccontata nello studio di Caterina Balivo, dalla carriera alla lotta contro una patologia rara, affrontata e sconfitta alcuni anni fa.

"La mia lotta contro una malattia rara"

"Dopo il terzo firma copie del mio libro, mi sono accorta di non stare bene", ha raccontato Gabriella Labate. "Ho trascorso un lungo periodo in ospedale, è stata una lunga ripresa. Ho avuto una patologia molto rara, ma anche molto brutta", ha poi aggiunto l'attrice, senza rivelare il nome della malattia che l'ha colpita alcuni anni fa. I primi sintomi sono arrivati all'improvviso: "Sentivo fastidi vari, mi sentivo svenire e poi mi riprendevo subito. La mia testa mi ha detto ‘fatti vedere". Prima che potesse decidere, Labate si è trovata ricoverata d'urgenza in ospedale: "Vado a fare la spesa e, dalle buste in mano, mi sono ritrovata ricoverata d'urgenza in ospedale".

Come sta ora Gabriella Labate

"Non ne voglio tanto parlare", ha continuato Gabriella Labate a proposito della patologia di cui ha sofferto in passato, rispondendo a Caterina Balivo che cercava di andare più a fondo. "Una sorta di ‘mostrino buono', perché se sono qui a parlare significa che sto bene" , ha poi aggiunto l'attrice. E ha anche spiegato in quali parti del corpo ne sono state colpite:

Ho avuto un percorso strano. È nato nell’utero e poi è entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore. Incredibile, sì, incredibile che sia qui a raccontarlo. Quando ne sono uscita, e benissimo, sono passati tanti anni, quando sono tornata a casa, mi dovevo riprendere da questo caos.