Frankie James Grande difende la sorella Ariana dalle accuse di cannibalismo: "Avete toccato il fondo" Frankie James Grande, fratello di Ariana Grande, è intervenuto su X per difendere la sorella dalle accuse di cannibalismo circondate sul web e che si rifarebbero ad un avvenimento di qualche anno fa. A casa della cantante sarebbero stati ritrovati resti umani, ma anche questa notizia non è mai stata realmente accertata.

A cura di Ilaria Costabile

Frankie James Grande, il fratello della pop star Ariana Grande, è intervenuto su X in sua difesa, dopo la diffusione di alcune accuse di cannibalismo riguardanti la cantante e diventate virali su TikTok. Si riferisce, in realtà, ad un episodio avvenuto anni fa, quando si vociferava che la polizia avesse trovato resti umani a casa di Ariana Grande.

Le parole di Frankie James Grande in difesa di sua sorella

Stando a quanto riportato da Tmz, sono tornate virali anche alcune accuse rivolte ad Ariana Grande e riportate da un utente su TikTok, che racconta di quando giravano voci di cannibalismo attorno alla cantante, a seguito di alcuni ritrovamenti fatti dalla polizia in casa sua. Un racconto che, però, non porta alcuna prova a supporto che, però, hanno scatenato un vero e proprio putiferio sul noto social, tanto che il video ha iniziato a diffondersi in maniera sempre più veloce. Per questa ragione, quindi, il fratello maggiore della cantante, Frankie, si è deciso ad intervenire scrivendo un post su X in sostegno di sua sorella, esordendo con una fragorosa risata, alla quale poi ha aggiunto:

Questo potrebbe essere il momento più creativo e più basso a cui siete mai arrivati. Ogni giorno toccate sempre più il fondo! Ascoltate, so che mia sorella divora le ragazze da anni, ma questo è un po' estremo! Oltretutto è vegana. Ci vediamo in tournée!

Ovviamente, il riferimento era al successo ottenuto dalla pop star in questi anni e al seguito che di giorno in giorno sembra quasi aumentare, rendendo Ariana Grande una delle artiste più amate al mondo.

Il ritorno in auge di queste accuse, arriva ad una settimana dall'intervista che la cantante ha rilasciato in un podcast condotto da Pen Bagdley, in cui diceva che avrebbe avuto curiosità nell'incontrare il killer Jeffrey Dahmer che, come è noto, era anche cannibale. La famiglia di una delle vittime, per questo motivo ha attaccato duramente la cantante, pretendendo anche le scuse per quanto ha detto così apertamente. Una combinazione di avvenimenti che, in effetti, risponderebbero al perché una notizia, mai realmente verificata, sia tornata alla luce proprio in questi giorni, restituendo un'immagine della cantante, nient'affatto positiva.