video suggerito

Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D’Orazio, annullato il testamento in favore della moglie dopo la sentenza Il Tribunale di Roma ha stabilito con una sentenza di primo grado, ma immediatamente esecutiva, che Francesca Michelon è la figlia legittima del batterista dei Pooh. L’eredità di Stefano D’Orazio sarà divisa al 50% tra la figlia e la moglie Tiziana Giardoni. Quest’ultima dovrà risarcire Michelon di 60mila euro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella di Francesca Michelon è una battaglia che dura da più di dieci anni. La donna ha sempre sostenuto di essere la figlia di Stefano D'Orazio. Il batterista dei Pooh, al contrario, sosteneva di avere avuto solo due incontri fugaci con la madre di Michelon – nel 1983 e nel 1984 – ed escludeva che quegli incontri avessero portato a una gravidanza. La lunga vicenda processuale sembra giunta a una conclusione in queste ore. Francesca Michelon è la figlia di Stefano D'Orazio. Il testamento in favore della moglie dell'artista, Tiziana Giardoni, è stato annullato.

Franceca Michelon è la figlia di Stefano D'Orazio: arriva la sentenza

Come riporta il Corriere della Sera, il 9 aprile è arrivata la sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Roma. Stefano D'Orazio è morto nel 2020. I giudizi Ienzi, Albano e Caprara, avrebbero accertato scientificamente la paternità attraverso il test del DNA. È stato possibile, infatti, eseguire una perizia medico-legale sui reperti biologici conservati negli ospedali in cui D'Orazio è stato ricoverato. La moglie del batterista, Tiziana Giardoni, dovrà risarcire Francesca Michelon con una cifra pari a 60mila euro per i danni esistenziali che il marito avrebbe provocato alla figlia.

Il testamento in favore della moglie è stato annullato

L'eredità lasciata da Stefano D'Orazio ora dovrà essere divisa tra la moglie Tiziana Giardoni e la figlia Francesca Michelon. Dunque, il testamento è stato annullato. Nel corso del processo, come rimarca il Corriere della Sera, erano state raccolte anche le testimonianze di Lena Biolcati, ex compagna di Stefano D'Orazio e di Red Canzian. In entrambi i casi, hanno testimoniato di avere appreso direttamente da Stefano D'Orazio che Diego Michelon – che aveva riconosciuto Francesca come sua figlia – in realtà sapeva che la donna fosse figlia del batterista. In particolare, Canzian nel 2015 aveva fatto sapere che Diego Michelon nel 1998 si presentava spesso ai concerti per "chiedere aiuti economici a Stefano D'Orazio" per "il mantenimento della figlia":

Francesca Michelon è figlia di Diego Michelon che l'ha riconosciuta, ma da sempre si è saputo che è nata da una storia di Oriana Bolletta con Stefano D'Orazio. Il dubbio è nato subito e la certezza è arrivata poco dopo. L'ha ammesso Oriana Bolletta con la mia ex moglie. A me l'ha detto Stefano D'Orazio piuttosto alterato perché era stato fatto scientemente, secondo lui.

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva dunque i legali di Francesca Michelon si sono già attivati per avviare le pratiche necessarie per conoscere a quanto ammonta l'eredità di D'Orazio. Non avendo altri figli, i beni del batterista saranno divisi al 50% tra Francesca e la moglie. Michelon, in futuro, riceverà anche il 50% dei diritti d'autore dell'artista.