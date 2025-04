video suggerito

Chi è Francesca Michelon, la figlia legittima di Stefano D'Orazio nata dalla relazione con Oriana Bolletta

Come stabilito dal Tribunale di Roma, Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh che non aveva mai riconosciuto di essere suo padre. I due, per questo motivo, erano rimasti coinvolti in una lunga vicenda giudiziale che si è conclusa solo il 10 aprile. La 40enne è nata dalla relazione del musicista con Oriana Bolletta, a sua volta sposata con Diego Michelon.

Chi è Francesca Michelon, la figlia non riconosciuta da Stefano D’Orazio

Francesca Michelon è la figlia di Oriana Bolletta e l'autore e arrangiatore musicale Diego Michelon. Era stato proprio quest'ultimo, originario di Vicenza, a farli conoscere quando lavorava come fonico per la band. A confermare la storia era stato anche Red Canzian, sentito nel 2015 durante il lungo processo per il riconoscimento della paternità: "Nel 1998 ai concerti ho visto spesso Diego Michelon far visita a Stefano D'Orazio a cui chiedeva aiuti economici. E questo perché si sapeva di Francesca Michelon, che era nata da una relazione di sua moglie Oriana Bolletta con Stefano D'Orazio", raccontava Canzian, come riportato dal Corriere.

La storia processuale di Francesca Michelon

Quella di Francesca Michelon è una battaglia legale che dura da più di dieci anni. La donna ha sempre sostenuto di essere la figlia di Stefano D'Orazio. Il batterista dei Pooh, al contrario, sosteneva di avere avuto solo due incontri fugaci con la madre di Michelon – nel 1983 e nel 1984 – ed escludeva che quegli incontri avessero portato a una gravidanza. Una prima sentenza è arrivata il 10 aprile, quando il Tribunale di Roma ha stabilito che Michelon sia la figlia di Stefano D'Orazio, annullando in questo modo il testamento in favore della moglie dell'artista, Tiziana Giardoni.

Francesca Michelon non prenderà il cognome di Stefano D’Orazio

La sentenza di primo grado annulla così il testamento dell'ex batterista dei Pooh, deceduto nel 2020 dopo essersi ammalato di Covid. Il documento era interamente a favore della moglie Tiziana Giardoni, ma è stato annullato per consentire il riconoscimento dei diritti di sua figlia. Nel frattempo, Francesca ha deciso che non prenderà il cognome di Stefano D'Orazio, continuando a mantenere quello di suo padre non biologico Diego Michelon.