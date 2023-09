Francesca De Andrè: “Mi hanno rimosso le tube, non potrò più avere figli naturalmente” Francesca De Andrè, figlia del celebre Cristiano, si racconta nello studio di Storie Italiane dopo l’intervento di salpingectomia bilaterale subito: “Ho ancora fitte che non mi permettono di stare in piedi. Una batosta, non potrò avere figli naturalmente”.

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane, Francesca De Andrè si è raccontato dopo l’intervento di salpingectomia bilaterale subito. La giovane, figlia del noto Cristiano De Andrè, è stata ricoverata e operata qualche settimana fa a causa di un problema di salute non trascurabile. “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente”, ha raccontato di fronte alla conduttrice Rai, “Ho avuto un periodo che stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso”.

Francesca De Andrè: “Un tumore? Non so ancora, aspetto l’esito della biopsia”

Francesca ha raccontato di non sapere ancora quale sia stato con precisione il problema che l’ha costretta a sottoporsi all’intervento chirurgica del quale sarà costretta ad affrontare gli effetti: “Un tumore? Questo ancora non lo sappiamo. Mi hanno trovato delle masse e sto ancora aspettando che mi dicano di che natura sono dopo la biopsia: se sono benigne o maligne. Sto cercando di rimanere positiva perché ne ho già passate tanto. Questa è stata l’ultima batosta, perché oggi so che non potrò più avere figli naturalmente. Sono interventi che sembrano all’ordine del giorno, però in realtà cambiano tantissimo”. Quindi, la giovane ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute oggi:

Hanno trovato queste cisti, una molto grossa a detta dei medici, e le hanno rimosse, ma, come dicevo prima, sto aspettando ancora la risposta. La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute.

Il processo per le botte dell’ex compagno

Francesca è quindi tornata su un altro aspetto gravissimo della sua storia personale, l’aggressione violenta subita da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini, finito a processo per i fatti di cui è stato accusato. “Quella vicenda sta proseguendo legalmente con un processo. La denuncia è partita d’ufficio, dato che sono arrivati i Carabinieri. Io mi sono costituita parte civile, la seconda udienza ci sarà il 4 ottobre”, ha raccontato De Andrè.