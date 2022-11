“Fiorello tornerà con un grande varietà in prima serata nel 2023” Secondo TvBlog, “Viva Rai 2!” sarebbe solo un antipasto. Lo showman tornerà nell’autunno 2023 in prima serata, 12 anni dopo “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Fiorello è pronto a esordire al mattino con "Viva Rai2!", ma non sarà l'unica grande sorpresa. Stando a quanto anticipato da TvBlog, il mattatore catanese sarebbe pronto a un varietà tutto suo, 12 anni dopo il grande successo di "Il più grande spettacolo dopo il weekend". Secondo quanto riportato dal verticale televisivo di Blogo, Fiorello potrebbe omaggiare Antonello Falqui con un varietà che rende anche omaggio alla sua nuova casa: da "Studio Uno" a "Studio Due", quindi.

Il debutto con Viva Rai 2

Aspettando il Fiorello che verrà, c'è quello che è pronto a partire il 5 dicembre. Viva Rai2! è un esperimento giocoso, già provato in passato con la rassegna stampa di Edicola Fiore negli anni di Twitter, prima, e poi di Sky. Un contenitore del mattino che permetterà a Fiorello non solo di intrattenere ma anche di fare informazione, come ha ricordato Eleonora D'Amore per Fanpage.it.

Meno social, più vita

Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri, il conduttore ha dichiarato:

Mi sono distaccato dai social, da due anni circa, per una questione personale perché mi svegliavo con l’ansia di dover dire qualcosa. Mi sono chiesto se fosse sano dovermi esprimere per forza sui temi del giorno. Vivevo attaccato allo smartphone, volevo tornare indietro, mi sono fermato nel voler rincorrere il futuro, ho voluto smettere di essere giovane a tutti i costi. Perché alla fine il nostro egocentrismo (di chi opera nello spettacolo, ndr) ci porta a controllare i commenti nella speranza di leggere i complimenti, e invece a volte si deve scontrare con attacchi davvero feroci. Due anni senza essere connesso nel privato, ma solo professionalmente per lanci clip o annunci di lavoro, mi hanno fatto stare una meraviglia, ho ricominciato ad osservare il mondo.

La tragedia di Ischia

Un commento anche sulla tragedia di Ischia, la frana a Casamicciola: "Basta ipocrisia, l'Italia va aggiustata. Un territorio che frana sotto i nostri occhi, eppure l’intervento a parole arriva sempre dopo la tragedia”.