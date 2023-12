Fiordaliso in lacrime al GF: “Mi manca innamorarmi ma alla mia età ho paura di essere ridicola” Al Grande Fratello, Fiordaliso ha vissuto un momento di sconforto. A consolarla Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Paolo Masella.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momento di sconforto per Fiordaliso nella casa del Grande Fratello. La cantante, nel corso della sua permanenza nel reality di Alfonso Signorini, ha maturato la consapevolezza di volersi innamorare di nuovo. Tuttavia, teme che a 67 anni questo desiderio possa apparire ridicolo. Beatrice Luzzi ha provato a farle cambiare idea: "Sei intelligente, sei spiritosa, sei fantastica. Fuori si vede tutto questo e anche dentro. Sei riuscita a conciliare dentro e fuori. Devi uscire dalla cosa che hai più di sessant'anni. Se sei aperta, ricevi".

Fiordaliso vorrebbe tornare a innamorarsi

Fiordaliso ha rimarcato quanto si sia rivelata utile per lei l'esperienza nella casa del Grande Fratello: "Qui mi sono molto aperta. Il cuore mi si è aperto moltissimo qua. Mi manca, mi manca innamorarmi". Beatrice Luzzi ha commentato che già avere raggiunto questa consapevolezza è un risultato di tutto rispetto: "Quando sei arrivata dicevi ‘Io sto bene così'". A questo punto, però, la cantante ha aggiunto: "Mi manca innamorarmi, però ho paura di essere ridicola". Beatrice si è detta incredula: "Una persona come te si fa questo problema? Sei una nonna rock, pensa a quanto sarebbe contenta Rebecca di avere una nonna innamorata. Una come te non può avere schemi". Fiordaliso ha replicato: "Appunto sono una nonna. Non ho schemi, è che sono proprio chiusa".

Lo sconforto di Fiordaliso al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha provato a fare cambiare idea a Fiordaliso: "Se tu mi dici che sei ridicola è uno schema, lavoriamo su questo? Ma quale ridicola, quando ti vedo fumare lì, da dietro sembri una ventenne. Non dice poco il dietro di una persona, al di là di qualche ruga". Pronta la battuta dell'artista: "Sì, dietro liceo e davanti museo". Poi, è scoppiata a piangere, mentre Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Paolo Masella provavano a consolarla. Anche a loro ha confidato: "È un momento così, devo innamorarmi di nuovo. Come farò senza di voi?". Ma sia Paolo che Massimiliano le hanno assicurato che si rivedranno a Roma una volta finito il Grande Fratello.