Filomena Mastromarino, ex Malena: “Benedico il giorno di addio al porno. Ora sto con mia madre, malata di tumore”

Filomena Mastromarino ha parlato per la prima volta della sua vita dopo l’addio al porno, dove era conosciuta con il nome di Malena. “Benedico il giorno in cui l’ho lasciata, sono felice e serena”, ha raccontato. Oggi è accanto alla madre, a cui è stato diagnosticato un tumore.

Filomena Mastromarino ha raccontato per la prima volta come è cambiata la sua vita da quando ha deciso di dire addio al mondo del porno. L'ex pornostar, conosciuta con il nome d'arte di Malena, non si è pentita della sua decisione e ad oggi non tornerebbe mai sui suoi passi.

A gennaio, ospite di Verissimo, Malena aveva rivelato la sua decisione di lasciare il mondo del porno perché "il personaggio si era mangiato la persona" e per via di alcuni problemi di salute della madre, a cui voleva stare il più vicina possibile. A distanza di quasi un anno, sempre ospite di Verissimo nella puntata dell'8 novembre, Filomena Mastromarino ha spiegato: "Non mi sono mai voltata indietro e non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena e rilassata, anche più completa come donna".

Uno dei motivi per cui Filomena ha detto addio ai film per adulti è quello di poter stare più vicina alla madre, che lotta contro un tumore ai polmoni, tornato di recente dopo un primo intervento. "Sono accanto a lei in questo momento difficile. Nonostante un primo intervento, si è ripresentato. Aveva rimosso metà polmone, adesso dobbiamo prepararci a una seconda operazione", ha raccontato a Silvia Toffanin.

L'ex pornostar non si è mai pentita della sua decisione e oggi si sente più libera di essere se stessa: "La parte più vera di me è l'essere figlia, che a volte si dà per scontato. Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena, mi ha concesso di trascorrere più tempo con mia mamma, di accorgermi di una tosse che non era normale. Sono felice e serena". Negli scorsi mesi si era esposta pubblicamente riguardo l'accusa di abusi sessuali mossa a Rocco Siffredi da parte di alcune attrici porno, spiegando di non aver mai vissuto sulla sua pelle situazioni del genere. "Erano donne, non attrici. Il no è un no sempre, anche su un set”, aveva raccontato.