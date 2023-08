Filippa Lagerback: “Amo Daniele Bossari, ma il suo disagio non lo capii” Al Corriere della Sera, una delle conduttrici di Che Tempo Che Fa si racconta: “Non ho capito la depressione di Daniele Bossari”. E sul passaggio del programma sul Nove: “Prendo questa situazione come un’opportunità”.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari rappresentano certamente una delle coppie dello spettacolo più amate e bilanciate. Tutti ricordiamo quel fantastico momento televisivo al Grande Fratello Vip, dove Bossari fa la proposta di matrimonio in diretta alla modella e conduttrice che da quest'anno trasloca con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Nove. Oggi, la Lagerback, si racconta al Corriere della Sera e parla proprio del rapporto che ha con il suo compagno di vita che ha affrontato anche momenti molto difficili: una battaglia contro un tumore alla lingua e una lotta interiore contro la depressione.

Le parole di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback, nel corso dell'intervista, ammette che comprendere la sofferenza mentale è un compito arduo, in quanto non esistono terapie di facile utilizzo. Inizialmente, la mancanza di comprensione la faceva sentire come se lei e Daniele fossero estranei alle proprie vite. Poi, ha capito quali corde toccare anche se è stato proprio Bossari a dover lavorare per cercare dentro se stesso.

Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura': era lui che doveva trovare le risposte giuste.

Il passaggio di Che Tempo che Fa sul Nove

E dopo tante polemiche, finalmente arriverà il tempo di ritornare in televisione. Lei è stata confermata nel cast di Che Tempo Che Fa che andrà in onda per la prima volta dopo vent'anni sul Nove: "Prendo questa situazione come un’opportunità: sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme".