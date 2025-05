video suggerito

Fedez pronto per il trono over? La foto davanti agli studi di "Uomini e Donne Senior" L'autoironia di Fedez che posta una storia all'esterno degli studi di Uomini e Donne Senior: "Prossimamente qua". L'artista è stato negli studi Mediaset con Clara per il serale di Amici.

Si parla sempre di Fedez. Mentre si trovava negli studi Mediaset per partecipare al serale di Amici di sabato 3 maggio in coppia con Clara ( per presentare il loro nuovo singolo "Scelte Stupide"), Fedez ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto sorridere sopratutto gli appassionati dell'universo narrativo di Maria De Filippi.

Fedez è pronto per il trono di Uomini e Donne

Nella foto condivisa sui social, si vede la mano tatuata del rapper che indica con un gesto inequivocabile l'insegna "Uomini e Donne Senior" all'interno degli studi Mediaset. A completare il quadro, la didascalia "Prossimamente qua" (ruba la scena anche il Rolex d'oro al polso, a dire il vero). L'ironia è chiara: dopo la separazione da Chiara Ferragni che ha tenuto banco per mesi sui media di tutto il mondo, il rapper gioca col fatto di essere ancora single e di rilanciarsi, cercando magari un nuovo amore proprio nel rissoso programma di Maria De Filippi.

Le ultime notizie di gossip su Fedez: si parla di Clara

Per la verità, da tempo si rincorrono notizie di gossip proprio su Fedez e Clara. Il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme in giro per Milano, tra locali. Chiaramente, in pentola stava bollendo ben altro, il loro ultimo singolo. Eppure, i due continuano a fare coppia evidentemente per preparare le esibizioni dal vivo delle promozioni, proprio come quella della puntata di sabato 3 maggio ad Amici. Nel brano che hanno realizzato insieme, "Scelte stupide", non c'è spazio per l'amore perché è il racconto cinico e disilluso proprio della sua fine. Come analizzato anche da Vincenzo Nasto proprio per Fanpage.it, il brano "si sposa completamente con il percorso "elettro-pop" che aveva coinvolto Battito al Festival di Sanremo 2025″ e anche sul piano della scrittura "non cambia la natura descrittiva dei rapporti umani".