Fedez e Fabio Rovazzi a Muschio Selvaggio: “Non ci parliamo da dieci anni” Fedez e Fabio Rovazzi si sono riuniti a Muschio Selvaggio. I due avevano litigato tra il 2017 e il 2018.

Fedez e Fabio Rovazzi si sono riuniti a Muschio Selvaggio. I due avevano litigato quasi dieci anni fa e infatti è proprio Fedez a sottolineare questo: "Non ci parliamo da dieci anni e adesso invece lo facciamo in un podcast". A dire il vero, la coppia di amici ha litigato tra il 2017 e il 2018, tra le hit "Volare" e "Faccio quello che voglio" di Fabio Rovazzi. La prossima puntata di Muschio Selvaggio conterrà quindi questa sorta di "riappacificazione" tra i due.

Quando Fabio Rovazzi parlò del litigiò con Fedez

In occasione di una intervista per la presentazione di un suo film, Fabio Rovazzi parlò così del litigio con Fedez: "La Newtopia era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare". La Newtopia era l'etichetta di Fedez. Sul litigio con l'artista aveva dichiarato invece: "Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose" sottolineando come questa rottura sia stata comunque una sofferenza perché "i rapporti sono la cosa più bella nella vita".

Le voci sulle ingerenze di Chiara Ferragni

Si disse, infine, che a causare la rottura tra Fedez e Fabio Rovazzi fossero state le ingerenze della moglie Chiara Ferragni, che all'epoca era incinta di Leone, primo figlio della coppia. Fabio Rovazzi, però, ha sempre negato con forza ogni responsabilità di Chiara Ferragni per quanto riguarda il suo litigio con Fedez: "Mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura… Anche sugli auguri per la nascita del figlio… Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti".