Fedez attacca Marco Travaglio e tira in ballo Chiara Ferragni: "Il mio matrimonio non è finito per colpa tua" In un video pubblicato poco fa sul profilo Instagram di Pulp Podcast, Fedez attacca Marco Travaglio dopo le sue dichiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli. Il giornalista ha ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio risalente un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. Una totale "mistificazione della realtà", secondo Fedez, che ha poi tirato in ballo il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

A cura di Sara Leombruno

Cosa era successo a Muschio Selvaggio tra Fedez a Marco Travaglio

Circa un anno fa, rispondendo a Fedez all'ennesima domanda sulla collega Selvaggia Lucarelli, Marco Travaglio l'aveva accusato di essersi accanito contro di lei: "È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi", disse al tempo, in riferimento al caso del Pandoro Gate, sollevato proprio dalla giornalista. Il direttore de Il Fatto è tornato sull'argomento durante un'intervista recente nel podcast di Gazzoli, alludendo al fatto che il rapper gli avesse fatto "quasi tutta l'intervista parlando di Selvaggia e pensando di mettermi in difficoltà, a un certo punto non ci ho più visto e gli ho fatto quella battuta", le parole.

La reazione di Fedez

Fedez ha deciso di rispondere personalmente a quanto detto con un video pubblicato su Instagram sul profilo di Pulp Podcast, restituendo una visione diversa dei fatti. Nessuna insistenza su Lucarelli, secondo lui, ma il solo intento di chiedere al direttore di una testata giornalistica autorevole cosa pensasse del modo di scrivere di una sua collega:

Ci permettemmo di contestare un certo tipo di metodo giornalistico e ci permettemmo di chiedere cosa pensasse di un determinato tipo di articoli, scritti con un stile che verteva più al bullismo che al giornalismo.

"Quello che racconta Travaglio in questo episodio è una totale mistificazione della realtà, intervistato tra l'altro da un Gazzoli totalmente disinformato anche su argomenti e asserzioni ben più gravi. Il podcast non è stato un'imboscata, per me esiste un Travaglio prima di Muschio Selvaggio e un Travaglio dopo Muschio Selvaggio", ha aggiunto Fedez. Poi, un invito al giornalista: "Invitiamo Marco al nostro podcast. Se volessi venire a dibattere con persone che si informano sulle cose che dici, contestano in maniera civile, le porte sono aperte".

Cosa c'entra Chiara Ferragni

Alla fine del video, una "piccola postilla" di Fedez in cui, riferendosi ancora a Travaglio, tira in ballo anche Chiara Ferragni: "Continui a dire che, come si narra, il mio matrimonio sarebbe andato in malora per colpa tua. Ti ho già mandato un messaggio quando hai detto questa cosa in televisione, dandoti un'importanza ben oltre le tue capacità. Non hai avuto alcun tipo di influenza all'interno della mia relazione matrimoniale. Te lo dissi all'epoca e il fatto che tu lo faccia notare a distanza di un anno dimostra la tua malafede nel caso specifico".