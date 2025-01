Federica Panicucci dopo gli scontri a Milano: “Paura di uscire, immagini che fanno rabbrividire”

video suggerito

La puntata di Mattino 4 trasmessa martedì 7 gennaio ha concesso ampio spazio ai fatti accaduti a Milano a Capodanno, dagli scontri con la polizia in zona San Siro alle accuse di molestie. Federica Panicucci non ha nascosto la sua preoccupazione per la scarsa sicurezza della città.

La preoccupazione di Federica Panicucci dopo gli scontri a Milano

Nella puntata di Mattino 4 trasmessa martedì 7 gennaio, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno trasmesso le immagini di un altro episodio accaduto a Milano a Capodanno. Alcuni giovani hanno insultato l'Italia e la Polizia in Piazza Duomo. Alcuni di loro sono stati identificati e denunciati in Procura. Avrebbero tra i diciotto e i vent'anni. Dai controlli sarebbe emerso che tre di loro, con precedenti penali e considerati molesti, erano già stati attenzionati e gli era stato notificato l'ordine prefettizio di allontanamento dalla zona rossa di piazza Duomo. Nel programma di Rete4 è stato trasmesso anche un video che mostrava gli scontri con la Polizia in zona San Siro. Federica Panicucci ha confidato:

Questa è la nostra Milano. Devo dirti Roberto che fa paura uscire. Andare a festeggiare in una notte di gioia, di tranquillità, di serenità e ritrovarsi tutto ciò.

Federica Panicucci: "Immagini che fanno rabbrividire"

Roberto Poletti ha fatto eco a Federica Panicucci e ha evidenziato: "Tutto questo in una città che aveva introdotto da pochi secondi il divieto di fumo all'aperto. Siamo alla follia, vengono commessi gravi reati a cielo aperto". Federica Panicucci, allora, ha annunciato il filmato che raccontava quanto è accaduto ad Abbiategrasso dove sono stati lanciati dei petardi contro i Vigili del Fuoco. Anche questo episodio si è verificato nella notte di Capodanno. La conduttrice, prima di passare la parola ai suoi ospiti, ha concluso: "Immagini che fanno rabbrividire. Ma che cosa sta accadendo?".