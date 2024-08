video suggerito

Fan regala a Mahmood 700 grammi di ‘nduja, il cantante ferma il concerto per ringraziarlo Curioso siparietto a Roccella Jonica, in Calabria, dove Mahmood si stava esibendo in un concerto. A spingere l’artista a fermare momentaneamente l’esibizione è stato il regalo di un fan: 700 grammi di ‘nduja conservati un una borsa frigo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Curioso siparietto a Roccella Jonica, in Calabria, dove Mahmood si stava esibendo in un concerto. A spingere l’artista a fermare temporaneamente l’esibizione è stato il regalo di un fan che lo ha lasciato evidentemente sorpreso: 700 grammi di ‘nduja calabrese conservati un una borsa frigo.

Come Mahmood si è accorto del regalo

Ad attirare l’attenzione di Mahmood che si stava esibendo era stato un cartello esibito da un fan già noto all’artista per avere partecipato ad alcuni concerti precedenti. “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po' di ‘nduja”, recitava lo striscione che ha attirato l’attenzione di Mahmood che ha interrotto l’esibizione. “Zio, dammi!”, è stato il commento entusiasta dell’artista che ha poi spiegato ai fan assiepati intorno al palco di avere approfittato dell’ultimo periodo per dare libero sfogo alla golosità: “Sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue. Sto solo mangiando… Non c'è un limite al cibo”.

La borsa frigo al concerto per conservare la ’nduja per Mahmood.

Il fan in questione aveva provvidenzialmente conservato la ‘nduja in una borsa frigo per evitare che si deteriorasse. Un dettaglio che ha sorpreso Mahmood. Il pubblico presente, esploso in un coro di risate e applausi. “Ma nella borsa frigo te la sei messa? Come si fa? Dammela alla fine, altrimenti si scalda! Ma come, mi dai la borsa frigo? Me la regali? Sono 700 grammi di ‘nduja!”, ha proseguito il cantante sempre più divertito. Soddisfatto per avere colpito in positivo il suo beniamino, ha consegnato allo staff di Mahmood il suo regalo. Non è la prima volta che Mahmood riceve regali di questo tipo da parte dei fan nei confronti dei quali, in occasione dei concerti, l’artista si mostra sempre più che disponibile. Solo qualche giorno fa, in Sicilia, Alessandro aveva ricevuto in dono un involto di tipici cannoli alla ricotta. In precedenza, aveva giocato a “carta, sasso o forbici” insieme a un altro fan nel pubblico per decidere il brano da cantare.