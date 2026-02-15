Fabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli: evento pubblico dopo il ricovero per infezione grave

Tre giorni di ricovero in cardiologia al Fatebenefratelli di Milano per un'infezione grave, per la quale saranno previsti altri accertamenti. Poi, neanche il tempo di lasciare la struttura ospedaliera, Fabrizio Corona è già pronto a ripartire. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'ex re dei paparazzi sarà domani a Napoli, lunedì 16 febbraio, per partecipare a un evento pubblico in serata.

Il ricovero e le foto dall'ospedale

Corona aveva documentato il ricovero con due foto pubblicate su X che lo ritraevano in un letto d'ospedale durante un elettrocardiogramma, con il monitor che mostrava parametri pressori elevati. "Non mi state fermando, mi state ricreando", aveva scritto. Un messaggio diretto a chi lo segue, un altro tassello nel vocabolario antisistema che sperimenta da mesi.

Contattato da Fanpage.it per chiarire la situazione, Corona si era limitato a messaggi sintetici, anche ironici spiegando che si trattava delle "macumbe di Signorini". Poi la conferma del ricovero di tre giorni e la diagnosi: "Ho un'infezione grave, sto male da tre settimane. Non capiscono".

Da Milano a Napoli senza fermarsi

La rapidità con cui Corona torna operativo dopo il ricovero racconta molto del personaggio. Tre giorni in ospedale per un'infezione che lui stesso definisce grave, eppure già in calendario un evento pubblico a Napoli. L'evento napoletano – in una tensostruttura di Fuorigrotta – arriva in un momento particolare della sua battaglia mediatica. L'account X resta l'unico canale dal quale può parlare in prima persona, dopo il blocco di tutti i suoi profili sulle piattaforme Meta.

Il blocco è la conseguenza diretta della vicenda Signorini. Domenico Aiello, legale del direttore di Chi, aveva spiegato a Fanpage.it la strategia che ha portato alla rimozione dei profili: "È una conseguenza del provvedimento d'urgenza del tribunale di Milano e del fatto che abbiamo querelato Google e YouTube per concorso in diffamazione aggravata e ricettazione." Ora Corona, appena dimesso dall'ospedale, si prepara a tornare in scena. A Napoli, dove il pubblico lo attende, l'infezione grave sembra già un ricordo.