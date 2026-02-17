Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale: “Ho una malattia che non riesco a curare, ma non posso fermarmi”

Ospite di Radio Marte, Fabrizio Corona ha parlato del ricovero in ospedale degli ultimi giorni: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce”, ha dichiarato. Nonostante i consigli dei medici, “non posso permettermi di stare 4 giorni a letto”.

Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale dello scorso weekend, torna a parlare del problema di salute che lo ha costretto a tre giorni di ricovero nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano. Aveva spiegato a Fanpage.it di avere "un'infezione grave" che lo disturbava da tre settimane: ospite di Radio Marte oggi, martedì 17 febbraio, ha rivelato di avere "una roba brutta che non guarisce".

Le parole di Fabrizio Corona

Ospite di Gianni Simioli a Radio Marte nel pomeriggio, Fabrizio Corona ha rivelato: "Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla". La confessione arriva pochi giorni dopo le foto scattate in ospedale e pubblicate su X, l'unico canale social dal quale può parlare in prima persona, essendo stati gli altri profili rimossi. "Per me è uno sforzo. I medici dicono "ti devi fermare 10 giorni", un amico con cui lavoro mi dice "i grandi campioni si fermano e ripartono", ma io non ho il tempo, soprattutto ora" – ha continuato l'ex re dei paparazzi – "In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto".

Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano, Fabrizio Corona è tornato subito operativo, presente agli impegni programmati. Ieri sera era ospite del Peppy Night di Peppe Iodice a Napoli, in onda su Canale21 ogni lunedì sera. Durante la serata, ha annunciato al pubblico che il prossimo 2 marzo tornerà con un nuovo contenuto Youtube che avrà come argomenti Mediaset e Alfonso Signorini, nonostante il provvedimento che gli vieta di diffamare il conduttore e la causa civile promossa nei suoi confronti da sei soggetti vicini all'azienda, ovvero Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi.