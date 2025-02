Fabrizio Corona attacca Fanpage.it: “Siete un giornale di… fate inchieste solo contro Meloni” Fabrizio Corona ha attaccato Fanpage.it. È successo nella serata di giovedì 13 febbraio, a margine di un evento con il magazine MowMag organizzato a Sanremo proprio con l’ex re dei paparazzi. La tensione esplode quando il nostro cronista pone un’obiezione a Corona. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Fabrizio Corona ha attaccato Fanpage.it. È successo nella serata di giovedì 13 febbraio, a margine di un evento con il magazine MowMag organizzato a Sanremo proprio con l'ex re dei paparazzi. "Siete il peggiore giornale della terra, il peggiore. Come giornalista si vede che non capisci un cazzo come il tuo direttore".

La tensione è esplosa quando il nostro cronista Simone Giancristofaro fa notare a Fabrizio Corona di aver gonfiato l'hype per la puntata numero 5 del suo Falsissimo. A questo punto Corona, visibilmente alterato, ha apostrofato la testata giornalistica con toni particolarmente aspri: "Siete il peggiore giornale della terra, il peggiore. Come giornalista si vede che non capisci un cazzo come il tuo direttore". E ancora: "Le vostre inchieste sono pilotate contro la destra. Perché non fate inchieste anche contro la sinistra". La replica del nostro cronista: "Perché non è la stessa cosa".L'attacco verbale è avvenuto a margine dell'evento, durante quello che inizialmente sembrava un normale momento di incontro con la stampa.