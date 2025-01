video suggerito

Fabio Canino: “Discriminato per il mio orientamento sessuale. Non vorrei Sonia Bruganelli giudice a Ballando” Fabio Canino ha parlato delle difficoltà incontrate durante la sua carriera: “Scavalcato da colleghi senza scrupoli, discriminato per il mio orientamento sessuale”. E su Ballando con le Stelle, dove è giudice da più di 10 anni, ha svelato: “Non avrei voluto Sonia Bruganelli, sto bene con i colleghi che ho”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

"Sono stato discriminato per il mio orientamento sessuale". Fabio Canino, intervistato da Novella 2000, ha parlato delle difficoltà incontrate durante la sua carriera in tv e in radio. Oltre a discriminazioni per la sua sessualità, ha rivelato di essere stato "scavalcato da colleghi senza scrupoli". Presenza fissa di Ballando con le Stelle da più di 10 anni, il giudice ha poi parlato del collega Guillermo Mariott.

Il commento su Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto

Fabio Canino è uno degli storici giudici di Ballando con le Stelle insieme a Ivan Zazzaroni, Carolin Smith e Guillermo Mariotto. Quest'ultimo, nell'edizione conclusa solo qualche mese fa, ha dato vita a un vero e proprio ‘caso' quando ha lasciato una delle dirette prima della fine, inizialmente senza dare spiegazioni. "Guillermo è in un periodo delicato della sua vita, gli sono vicino. Mi astengo dall'esprimere giudizi sulla sua condotta", ha commentato Canino a riguardo, senza volersi sbilanciare.

I giudici dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle

Sempre a proposito della giuria, ha poi lanciato una frecciatina a Sonia Bruganelli, che è stata concorrente nell'ultima edizione ma si vociferava una sua possibile presenza dietro il bancone. "Se l'avrei voluta come collega? No, sto bene con i colleghi che ho. Siamo un bel gruppetto. Conosciamo i reciproci pregi e difetti e abbiamo imparato a farceli piacere", ha spiegato Canino.

La carriera di Fabio Canino: "Scavalcato da colleghi senza scrupoli"

Nel corso degli anni, Canino si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico grazie alla televisione e alla radio, dalla conduzione di Macao con Gianni Boncompagni a Starsystem su Radio Monte Carlo. Negli ultimi tempi il suo volto è associato a Ballando con le Stelle, dove è giudice dal 2007. A proposito della sua carriera, però, ha precisato di aver incontrato diversi ostacoli, anche per via del suo orientamento sessuale:

Sono stato scavalcato da colleghi senza scrupoli, con meno meriti ed esperienza di me. Per di più sono stato discriminato per il mio orientamento sessuale. Esistono agenti smaccatamente omofobi che pur di non farti lavorare farebbero lavorare una capra