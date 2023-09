Enrico Nigiotti papà canta la ninna nanna ai suoi gemelli: “L’amore è vedervi crescere ogni giorno” Un dolcissimo video pubblicato su TikTok mostra il cantante mentre intona i versi della sua canzone per fare addormentare Maso e Duccio, nati appena lo scorso marzo. Nigiotti si sta godendo la sua nuova vita da papà, senza rinunciare alla passione per la musica.

A cura di Giulia Turco

Enrico Nigiotti in versione papà non rinuncia alla musica. A pochi mesi dalla nascita dei due gemelli Maso e Duccio nati dall’amore per la fidanzata Giulia Diana, il cantante intrattiene i due bebè suonando per loro e incantandoli con una ninna nanna molto speciale.

Il tenero video di Enrico Nigiotti con i due gemellini

“L’amore è…” è il titolo di una canzone di Enrico Nigiotti uscita nel 2022 ma scritta già nel 2018. Solo oggi però, papà di due bambini, il cantante può rivalutare del tutto il significato di quel sentimento che oggi porta il nome dei due gemellini. Un dolcissimo video pubblicato sul suo profilo TikTok lo mostra con chitarra alla mano mentre intona i versi della sua canzone per fare addormentare Maso e Duccio, nati appena lo scorso marzo. “L’amore è… vedervi crescere giorno per giorno”, scrive il cantante, che si sta godendo la sua nuova vita da papà, senza rinunciare alla passione per la musica.

Nigiotti papà e l’amore per la fidanzata Giulia Diana

D’altronde sin dalla nascita dei due gemellini Nigiotti ha condiviso scatti e momenti della sua vita familiare con i fan. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei”, ha scritto lo scorso marzo quando la compagna Giulia Diana li ha dati alla luce. "Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita".

Il suo amore con Giulia Diana dura da circa cinque anni e come lui la ragazza, insegnante di danza, è originaria di Livorno. Ben presto la coppia ha scelto di condividere pubblicamente la notizia della gravidanza e a parlare ai suoi due bimbi in arrivo in attesa della loro nascita: “É tutto un conto alla rovescia verso di voi .. Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…Vi immagino sempre. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato”.