Enrico Mentana difende Elly Schlein al Tg La7: “Il risultato delle amministrative non è colpa sua” Enrico Mentana ha difeso Elly Schlein dopo i risultati dei ballottaggi delle ultime elezioni amministrative: “Non era evidentemente una figura salvifica e non può essere la responsabile”.

Enrico Mentana ha difeso Elly Schlein dopo i risultati dei ballottaggi delle ultime elezioni amministrative, andati praticamente tutti (escluso il dato di Vicenza) a favore della destra. Nel corso del TgLa7 andato in onda nella serata di ieri, il direttore ha voluto dare una ulteriore nota di commento al servizio in sostegno del leader del Partito Democratico: "È veramente impressionante vedere come attorno a Elly Schlein si sia passati dall'elogio sperticato alla critica più ingenerosa".

La difesa di Enrico Mentana

Il direttore del TgLa7 ha preso in prestito un passo del 5 maggio di Alessandro Manzoni: "Sembra la poesia, Il servo encomio e codardo oltraggio". E poi: "È veramente impressionante vedere come improvvisamente attorno a Elly Schlein si sia passati dall’elogio sperticato alla critica più ingenerosa". Enrico Mentana contestualizza le critiche che sono arrivate dopo un periodo nel quale sembrava che tutta l'opinione pubblica fosse concentrata sulla figura quasi salvifica di questo nuovo leader di partito. Enrico Mentana analizza con la solida lucidità:

Tutto contemporaneamente, tutto nel giro di quarantott’ore. Non era evidentemente una figura salvifica e non può essere la responsabile. Il vero problema, visto da osservatori, è che non si sa veramente quale sia la posizione delle forze di opposizione rispetto ai problemi, alle prospettive, al futuro del Paese. Volti ne vediamo anche tanti, ma quali sono le posizioni?

L'intervento in favore di Lucia Annunziata

Nel mondo della televisione, Enrico Mentana sembra in questo momento la voce più autorevole a supporto dell'opposizione. Il commento in difesa di Elly Schlein arriva dopo il suo intervento a favore di Lucia Annunziata, in un'edizione del telegiornale nel quale sottolineava come la giornalista appartenesse a una categoria di persone "che preferisce andarsene con le sue gambe".