Emma Hewing, moglie di Bruce Willis: “Difficile dire se è a conoscenza della diagnosi di demenza” Emma Hewing, moglie di Bruce Willis, ha raccontato in un’intervista come sta procedendo la vita della sua famiglia dopo la diagnosi di demenza frontotemporale fatta all’attore nel 2022.

A cura di Ilaria Costabile

Emma Hewing, la moglie di Bruce Willis, è stata intervistata durante una puntata di Today, durante la quale ha parlato delle condizioni del marito, affetto da demenza e ha raccontato come la scoperta della malattia sia stata utile affinché nessun membro della loro famiglia potesse stigmatizzarla.

Le parole di Emma Hewing sul marito Bruce Willis

Quando all'attore è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, a soli 68 anni, l'impatto è stato particolarmente forte per tutta la famiglia, compresa quella che Willis aveva creato con Demi Moore, ma soprattutto per i suoi figli più piccoli, Mabel e Evelyn, avuti da Emma Hewing. Intervistata da Today, quindi, racconta come scoprire cosa stesse affliggendo l'attore sia stato fondamentale per aiutarlo e stargli accanto nel miglior modo possibile:

Era importante fargli sapere di cosa si tratta, perché non voglio che ci sia alcuno stigma o vergogna legati alla diagnosi del padre o a qualsiasi forma di demenza. Penso che sia stata una benedizione e una maledizione, capire finalmente cosa stava succedendo in modo da poter accettare la situazione per quella che è. Non lo rende meno doloroso, ma semplicemente trovarsi nell'accettazione, e sapere cosa sta succedendo a Bruce rende le cose un po' più facili.

Bruce Willis va avanti con la sua malattia

La conduttrice, Hoda Kotb, si è quindi interessata sull'attuale stato di salute di Willis, che sta sostenendo una cura, ma si è definitivamente allontanato dalle scene e, di conseguenza ha chiesto: "Sa cosa sta succedendo? È qualcosa di cui è consapevole?" la moglie ha "È difficile saperlo". Infine Hewing ha ammesso di provare a farsi coraggio, senza soffermarsi sul dolore e la tristezza che questa condizione inevitabilmente porta con sé, ma guardando a cosa questa situazione ha portato alla sua vita e a quella dei suoi figli: "Sta insegnando loro così tanto, anche come prendersi cura e amare ed è una cosa bellissima in tutta questa tristezza".