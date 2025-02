video suggerito

Elodie non si avvicina a Elisa per salutarla ad Amici 24, nei camerini si scusa: "Sono sembrata maleducata" Elodie nello studio di Amici 24 ha salutato di sfuggita Elisa, seduta vicino a Maria de Filippi nella puntata di oggi, domenica 23 febbraio, senza avvicinarsi. Dopo la puntata la cantante si è avvicinata alla collega per scusarsi: "Sono sembrata maleducata, ma ci eravamo già viste prima".

A cura di Gaia Martino

Alla puntata del pomeridiano di Amici 24 oggi, domenica 23 febbraio 2025, hanno partecipato tutti gli ex allievi che hanno gareggiato tra i Big all'ultima edizione del Festival di Sanremo conclusasi lo scorso 15 febbraio 2025. Tra questi anche Elodie che ha cantato Dimenticarsi alle sette, davanti a tutti i presenti: ha incontrato in studio Elisa con la quale condivise l'esperienza ad Amici nel 2015, ma l'ha salutata di sfuggita. Tra i telespettatori su X qualcuno ha criticato il comportamento di Elodie: su WittyTv, però, è presente un video nel quale le due cantanti fanno chiarezza sul loro incontro.

Le parole di Elodie ed Elisa dopo la puntata

Su WittyTv è disponibile per la visione un video nel quale gli ex allievi reduci dall'avventura sanremese raccontano il loro ritorno nello studio di Amici. Elodie ha raccontato: "L'emozione di tornare a casa, un po' di spavento, vorrei dare sempre qualcosa in più al pubblico. Tanta roba". Poi, vicino ad Elisa vicino ai camerini, le ha dichiarato: "Ci eravamo già viste, ogni volta che la vedo mi spacca il cuore. Non so se sono sembrata maleducata ma l'avevo già vista, perciò l'ho baciata da lontano". La collega ha allora continuato: "Ci eravamo già viste prima, baciate prima. Per noi c'eravamo già viste ma la gente non lo sapeva". Quando Elodie l'ha abbracciata scusandosi, Elisa ha concluso: "Non ti preoccupare, non scusarti".

Elodie ad Amici racconta il suo nuovo personaggio al cinema

Elodie tornerà al cinema dal 13 marzo nei panni di Giada nel film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini. A Maria de Filippi e al pubblico di Canale5 ha raccontato: "Sono una ballerina professionista, mi chiamo Giada e ho una relazione con Carlo. Poi arriva Peter che sconvolge le vite di tutte". Sulla sua partecipazione alla puntata del talent show oggi ha concluso: "Sono sempre super emozionata qui, è sempre difficile ma meglio così".