Elisabetta Gregoraci: “A volte sono distante da mio figlio. Nessuno ti dice come essere mamma di un adolescente”

Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con il figlio adolescente Nathan, avuto con l’ex compagno Flavio Briatore. Ora che è adolescente, le capita di sentirsi distante da lui: “Nessuno ti insegna come essere mamma di un adolescente”.

Elisabetta Gregoraci è mamma di Nathan Falco, oggi 15enne, avuto dal rapporto con Flavio Briatore. In più occasioni la showgirl ha parlato del rapporto con il figlio, che sta attraversando la fase dell'adolescenza, dalla gestione delle sue risorse economiche all'equilibrio con l'imprenditore, con cui da anni non sono più una coppia. Nonostante questo però, spesso trascorrono le vacanze insieme, come le più recenti festività natalizie e tra loro c'è un rapporto di piena serenità.

Elisabetta Gregoraci svela il segreto della sua forma fisica

Rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha spiegato come si mantiene in forma a 45 anni. La showgirl ha raccontato che non ha mai seguito particolari diete, ma ha sempre mangiato quello che voleva. Anche per quanto riguarda l'allenamento ha sempre scelto di non esagerare ma di essere costante nel tempo, così da ottenere risultati. "Mi alleno poco ma costante. Bastano anche 15 minuti al giorno", ha risposto a chi le chiede la frequenza degli allenamenti, mostrando un piccolo video di un suo workout.

Il rapporto con il figlio adolescente Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare anche del rapporto con il figlio Nathan Falco, che ha 15 anni ed è nel pieno dell'adolescenza. Proprio per via della fase dell'età che sta attraversando, la showgirl ha confessato che alcune volte le capita di sentirsi distante da lui: "Alla fine nessuno ci insegna a essere genitori e questa fase è davvero particolare. Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno, bilanciare presenza e libertà".

Per questo motivo cerca di "approfittarne" ogni volta che ne ha l'occasione: “Ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchiera al volo, è preziosa”. Gregoraci e Flavio Briatore hanno più volte parlato di come hanno scelto di crescere loro figlio, che parla 4 lingue e studia in Svizzera. Il ragazzo riceve una paghetta di 500 euro al mese dai genitori, come aveva spiegato Gregoraci: "Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. Ha un paghetta da gestire".