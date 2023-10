Eleonoire Ferruzzi: “Al GF mi hanno strapagata, facevo quello che mi dicevano gli autori” Elenoire Ferruzzi parla della sua partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. L’ex gieffina sottolinea come si sia trattato di un’esperienza lavorativa, per la quale è stata anche profumatamente pagata.

A cura di Ilaria Costabile

L'edizione più chiacchierata del Grande Fratello Vip, quella dello scorso anno, continua ancora ad essere tirata in ballo, soprattutto dopo le prime settimane della nuova stagione del reality di Canale 5 che non sembrano offrire dinamiche così interessanti per il pubblico. A parlare della sua partecipazione al programma è stata Elenoire Ferruzzi che, senza remore, rivela che ogni suo comportamento nella casa più spiata d'Italia era mediato dall'intervento degli autori.

Elenoire Ferruzzi rompe il silenzio sul Grande Fratello

L'ex gieffina racconta alcuni retroscena della sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, dove si è fatta conoscere per alcune dinamiche che, però, hanno lasciato spazio ad altri racconti nel corso delle puntate, anche perché la sua permanenza non è stata così lunga come quella di altri concorrenti. Sui social, rispondendo agli attacchi di alcuni hater ha ribadito che per lei, il GF, è stata solo una parentesi lavorativa:

Il Grande Fratello per me è stato un lavoro, come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto? Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare, dove è tutto finto e dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Voi credete ancora che io sia stata sbattuta fuori, magari con il vostro televoto? Svegliatevi, è tutto pagato. Anche le umiliazioni

I commenti sulla passata edizione

Sulla scorsa edizione, però, non sono pochi gli ex concorrenti che hanno avuto da ridire, parlando dell'atteggiamento di Signorini che aveva parlato di un "cast sbagliato" che aveva contribuito a far prendere allo show una deriva difficile da contenere. A questo proposito, Giaele De Donà ha commentato la questione dicendo: "Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, i blocchi in puntata durante i quali si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico".