Elenoire Ferruzzi: “Soffro di dismorfofobia, mi piaccio ma vorrei che tutto fosse più grande”

Eleonoire Ferruzzi, star dei social ed ex concorrente del Grande Fratello, ammette di soffrire di dismorfofobia, una patologia psichiatrica che starebbe alla base del desiderio di ricorrere con sempre maggiore frequenza alla chirurgia estetica.
A cura di Stefania Rocco
Nel corso della puntata di “Le Iene presentano: Inside”, dedicata alla chirurgia estetica e andata in onda domenica 2 novembre, Elenoire Ferruzzi ha ammesso per la prima volta di soffrire di dismorfofobia, una patologia psichiatrica che rientra nella sfera del disturbo ossessivo-compulsivo e che sarebbe alla base del suo desiderio di ricorrere sempre più spesso a interventi estetici trasformativi. Star dei social ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire ha raccontato il percorso che l’ha portata a ottenere l’immagine che oggi la contraddistingue, segnata da numerosi eccessi estetici: dal seno alle labbra, fino a unghie e ciglia. A spingerla a chiedere sempre di più ai chirurghi che l’hanno seguita sarebbe proprio questo disturbo – riconosciuto come patologia mentale – che le impedisce di percepirsi per com’è realmente, portandola a scorgere difetti inesistenti sui quali interviene in maniera sempre più invasiva.

Gli interventi estetici cui si è sottoposta Elenoire Ferruzzi

Elenoire ha raccontato di essersi sottoposta, nel tempo, a numerosi interventi di chirurgia estetica, soprattutto al viso. Per aumentare il volume delle labbra ha scelto di iniettarsi un materiale non riassorbibile – oggi non più a norma di legge – e di applicare un filo, cucito tra il labbro superiore e la base delle narici, che le consente di ottenere un effetto di sollevamento meccanico. Dopo aver ritoccato il naso, la web star è intervenuta sugli zigomi con una protesi fissa inserita sotto pelle attraverso un taglio praticato nelle gengive. Ha inoltre spianato la fronte e praticato un’incisione all’altezza del cuoio capelluto per tendere la pelle del viso e allungare gli occhi.

Anche sul seno Ferruzzi ha scelto di agire in modo radicale: per ottenere l’effetto desiderato ha optato per protesi personalizzate – quindi non in commercio e più costose – dal peso di circa 2 chili ciascuna, per un costo complessivo di 7mila euro. Le unghie, lunghe diversi centimetri, sarebbero invece “naturali”: per mantenerle così, Elenoire utilizza un acrilico particolarmente duro che evita rotture dolorose. Nonostante tutto, ha ammesso: “Vorrei che tutto fosse più grande proprio a causa di questa patologia, un disturbo che non ti permette di percepirti nel modo giusto”.

Che cos’è la dismorfofobia

La dismorfofobia è un disturbo mentale che impedisce a chi ne soffre di percepire correttamente il proprio aspetto fisico. Il soggetto tende a esasperare difetti lievi – o addirittura inesistenti – fino a compromettere il normale svolgimento della vita quotidiana. Colpisce circa il 2-3% della popolazione generale. La diagnosi di disturbo da dismorfismo corporeo viene posta sulla base di criteri psichiatrici specifici, valutati da uno specialista. Il trattamento prevede solitamente la terapia cognitivo-comportamentale e, nei casi più gravi, l’uso di antidepressivi specifici.

