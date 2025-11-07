“Chi ti fa il botox?”, Aurora Ramazzotti interviene e svela se ha mai fatto ritocchi estetici

Rispondendo alla domanda di un’utente, che su Instagram le aveva chiesto chi le facesse il botox, Aurora Ramazzotti ha deciso di parlare del suo rapporto con la chirurgia estetica: “Spero di avere i geni della Hunziker”.

Aurora Ramazzotti ha deciso di chiarire una volta per tutte il suo rapporto con la chirurgia estetica. Rispondendo alla domanda di un'utente, che su Instagram le aveva chiesto: "Aury ma chi ti fa il botox? Dacci info", la conduttrice e speaker radiofonica non ha esitato a intervenire, rivelando se abbia mai fatto ritocchini in viso.

"Ahahahah, lo prendo come un enorme complimento! Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico‑estetico", ha detto Ramazzotti, sottolineando di non avere alcun ritocco estetico. Poi ha aggiunto: "Non sono contraria (anzi), ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose… prometto che se mai farò qualcosa i won’t gatekeep". Concludendo con un tocco di autoironia e affetto familiare, ha poi scritto: "Cercherò di rimanere naturale il più a lungo possibile, sperando di avere i geni della Hunzi", riferendosi alla madre Michelle Hunziker e alla nonna Ineke, entrambe celebri per la loro bellezza senza tempo.

Il tema della chirurgia estetica, però, non è nuovo per l'influencer e speaker radiofonica. Nel corso degli anni, la 28enne ha spesso parlato della necessità di accettare il proprio corpo e di mostrarsi senza filtri. Ha condiviso foto senza trucco, con cicatrici e smagliature in evidenza, spiegando che "la perfezione non esiste e non è nemmeno bella". Questo atteggiamento è diventato un segnale chiaro del suo modo di affrontare la pressione dei social e del mondo dello spettacolo: autenticità e trasparenza prima di tutto.

Non sono mancate, nel corso del tempo, voci e indiscrezioni su possibili interventi estetici, soprattutto al seno. Alcuni rumors sono stati rilanciati da testate che citavano ipotetici chirurghi estetici, ma Ramazzotti non ha mai confermato nulla, spiegando anzi più volte di voler prendersi tutto il tempo necessario prima di qualsiasi scelta invasiva.