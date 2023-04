Edoardo Tavassi e le accuse di Sonia Bruganelli: “Etichettato come un mostro, mi ha infastidito” Edoardo Tavassi in una room su Twitter ha risposto indirettamente alle accuse di Sonia Bruganelli a lui rivolte. L’opinionista del GF VIP lo ha definito più volte un “manipolatore”. “Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce”, la replica riportata da Biccy.

A cura di Gaia Martino

Dopo gli Oriele, anche gli Incorvassi sono intervenuti per la prima volta nella room di Twitter organizzata dai fan. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo il Grande Fratello VIP non si sono ancora separati, si trovano a Roma in queste ore e nella notte hanno chiacchierato con i i loro sostenitori in uno "space". Tra i vari temi, hanno parlato anche delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli che in un'intervista due giorni fa ha definito il Vip un "manipolatore". In realtà non è la prima volta che parla così dell'ex concorrente, anche durante uno scontro in diretta lo accusò di essere "subdolo, opportunista e stratega". "Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene", le parole di Tavassi riportate da Biccy.

La replica di Edoardo Tavassi alle accuse

"Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro, mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato?": così Edoardo Tavassi in una room su Twitter ha parlato delle accuse che spesso sono state mosse contro di lui. Rispondendo indirettamente a Sonia Bruganelli, ha spiegato di essere infastidito dalle parole spesso a lui riservate. "Io al massimo ho detto la mia visione su certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po' questa cosa, perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno".

La dichiarazione d'amore per Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi durante la room con i fan, con Micol Incorvaia al suo fianco, si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore per la fidanzata. Ha parlato della sua bellezza, sostenendo di non aver mai visto un viso così bello come il suo: "Micol dal vivo è molto più bella, ve lo posso assicurare. Sei bella pure in video, ma dal vivo hai uno dei visi più belli che io abbia mai visto in vita mia. Non voglio fare la sviolinata, è un Picasso", le parole.