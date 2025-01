video suggerito

Edoardo Ferrario: “I napoletani sono il popolo che al mondo ha capito meglio come usare Tik Tok” Edoardo Ferrario ospite di Hot Ones di Alessandro Cattelan, la cui puntata sarà disponibile dal 31 gennaio su Rai Play, ha raccontato dei suoi inizi nel mondo della comicità a oggi. “I napoletani su TikTok mi fanno davvero ridere”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore e comico Edoardo Ferrario è stato ospite di Alessandro Cattelan nella nuova puntata di Hot Ones, programma su RaiPlay che sarà disponibile da venerdì 31 gennaio 2025. Il conduttore insieme ai suoi ospiti mangia alette di pollo condite con salse piccanti che regalano reazioni divertenti e inaspettate al primo assaggio. L'attore e celebre volto del GialappaShow, tra un boccone e un altro, ha risposto alle domande di Cattelan rivelando anche i suoi contenuti preferiti da vedere su TikTok.

Le parole di Edoardo Ferrario a Hot Ones

Edoardo Ferrario, ricordando la sua infanzia, ha raccontato che "A scuola ero quello che imitava sempre i professori": "I compagni di classe sono stati il mio primo pubblico e quando fai ridere anche loro realizzi che quella è già una frazione di pubblico. Poi crescendo ho dovuto far ridere il pubblico che non conoscevo. Qualche volta però, all’inizio della mia carriera, mi è successo che il pubblico non rideva allora cercavo sempre di parlare con le persone e interagire con loro", ha aggiunto. Il comico ha poi raccontato che molti doppiatori si sono indispettiti quando scrisse un

Con me si sono incazzati molto i doppiatori perché ho fatto un pezzo dove parlavo di doppiaggio in Italia. Era un pezzo comico, rifletteva il mio pensiero in quel preciso momento. Le persone prendono un po' troppo seriamente i comici e questo è un problema abbastanza serio. A volte vedo persone che dicono "Mi dispiace ma il tuo spettacolo non mi ha lasciato niente". Se vuoi imparare qualcosa leggi un saggio. Il mio messaggio è: non fidarsi mai di un comico.

"I napoletani hanno capito come funziona Tik Tok"

Edoardo Ferrario ad Alessandro Cattelan ha rivelato che i contenuti su TikTok che preferisce sono quelli dei napoletani. "I napoletani su TikTok mi fanno davvero ridere. È il popolo che al mondo ha capito meglio TikTok ed è quello che ha iniziato ad usarlo prima di chiunque altro in Italia. Napoli ha saputo fare sua la piattaforma come nessun altro utilizzandola nel miglior modo possibile", le parole. Cosa non gli fa ridere, invece, sono "I meme sulla politica": "I politici hanno imparato la comicità, quindi sono molto più buffi e c'è competizione".