video suggerito

Alessandro Cattelan spiega perché molti vip rifiutano l’invito al suo programma Hot Ones Italia Alessandro Cattelan è il conduttore di Hot Ones Italia, in onda su RaiPlay. Nella quarta puntata dello show, intervistando Michela Giraud ha svelato il motivo per cui molti personaggi del mondo dello spettacolo rifiutano di partecipare al programma. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Cattelan è il conduttore di Hot Ones Italia, format internazionale, arrivato da poco su RaiPlay. Il programma consiste in un'intervista dalla durata di trenta minuti durante la quale Cattelan pone domande ai suoi ospiti mentre mangiano insieme alette di pollo. L'elemento spicy, in tutti i sensi, è dato dall'aggiunta di salse progressivamente più piccanti che "condiscono" le risposte degli intervistati con reazioni spesso esilaranti. Ospite della quarta puntata dello show è stata l'attrice e comica Michela Giraud. Durante l'episodio, il conduttore ha svelato alla stand up comedian il motivo per cui molti personaggi del mondo dello spettacolo rifiutano l'invito a partecipare alla trasmissione.

Hot Ones Italia, l'intervista di Alessandro Cattelan a Michela Giraud: "Un sacco di gente non vuole partecipare a questo programma"

Opaite della quarta puntata di Hot Ones Italia è stata Michela Giraud. Arrivati all'assaggio della settima salsa piccante, Alessandro Cattelan si è lasciato andare ad una rivelazione sullo show. "Sai che un sacco di gente non vuole venire in questo programma? – ha ammesso il conduttore – Non tanto per il cibo piccante, ma perché non vogliono farsi vedere mentre mangiano". Per la comica, invece, non rappresenta un problema: "Ma che me ne frega?".

Hot Ones Italia, gli ospiti dello show condotto da Alessandro Cattelan: da Giulia De Lellis a Federica Nargi

La prima ospite di Hot Ones Italia c'è stata Giulia De Lellis. L'influencer ha risposto a domande sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rivelando anche alcuni dettagli sul suo rapporto sul suo fidanzato Tony Effe. A seguire lo chef Giorgio Locatelli, la coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa e la stand up comedian Michela Giraud. L'ultima puntata dello show ha dato spazio a Federica Nargi e Alessandro Matri.