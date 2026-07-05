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È morto Renato Cantore, giornalista ed ex vicedirettore Tgr: aveva 74 anni

Addio a Renato Cantore, lucano di origine, giornalista e autore di saggi. Ha lavorato per oltre 40 anni in Rai, dove è stato vicedirettore della Tgr con responsabilità sulle redazioni del Mezzogiorno. Aveva 74 anni.
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A cura di Elisabetta Murina
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È morto Renato Cantore, giornalista e scrittore, per anni vicedirettore della Tgr (Testata Giornalista Regionale) on responsabilità sulle redazioni del Mezzogiorno. Lucano di origine, aveva 74 anni. Nel corso della sua carriera, passata principalmente in Rai, ha lavorato anche con Enzo Biagi.

Nato a Potenza nel 1952, ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1979, dove è entrato grazie a un concorso per giornalisti praticanti. Nel 1984 ha lavorato alla prima sperimentazione di Televideo, mentre l'anno successivo nella redazione romana e milanese di Linea Diretta accanto a Enzo Biagi, per poi arrivare al mondo dei telegiornali locali. Dopo un periodo alla direzione del Tgr Puglia e alla Tgr Basilicata, nel 2015 fu nominato vicedirettore della Testata Giornalista Regionale della Rai, con responsabilità sulle redazioni del Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), in particolare occupandosi di informazione politica e campagne sociali.

È stata la Rai, con un comunicato, a dare la notizia della sua scomparsa: “La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Cantore, giornalista, scrittore e dirigente del servizio pubblico, che ha dedicato oltre quarant'anni della sua vita all'informazione radiotelevisiva". Oltre alla carriera giornalistica, ha portato avanti anche la passione per la scrittura, diventando autore di saggi sulla storia sull'identità lucana: ha scritto in totale cinque volumi di saggistica su personaggi lucani illustri, tra i quali Rocco Petrone, il capo della missione Apollo 11. Cantore è stato anche il fondatore e primo presidente dell‘Associazione della Stampa di Basilicata: nel 1993 guidò i colleghi lucani  verso la creazione e nel 1997 su sua iniziativa nacque il forMedia, l'Istituto per la formazione al giornalismo e alla comunicazione multimediale.

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