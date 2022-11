È morto Mehran Nasseri, il rifugiato iraniano che ispirò il film The Terminal con Tom Hanks É morto Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato iraniano che ha vissuto per 18 anni all’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle e che ha ispirato il film “The Terminal”, diretto da Steven Spielberg e con Tom Hanks nei panni di protagonista. Aveva 80 anni.

A cura di Elisabetta Murina

La storia di Mehran Karimi Nasseri

Nato a Masjed Soleiman, nella provincia iraniana del Kuzistan, conosciuto con il soprannome di "Sir Alfred", Nasseri trasforma l'aeroporto di Parigi nella sua "casa". Arriva nello scalo francese nel novembre del 1988 dopo un lungo girovagare alla ricerca dalla madre prima a Londra, poi a Berlino e Amsterdam. Ogni volta però le autorità locali lo mandano via dal paese perché non in possesso di documenti regolari.

Nel 1999 ottiene lo status di rifugiato in Francia e un permesso di soggiorno, ma si rifiuta di firmare i documenti sostenendo che non fossero suo nome, forse in stato confusionale per lo stress. "Ora mi chiamo Sir Alfred Merhan e non sono iraniano", aveva dichiarato all'epoca. l'uomo continua quindi a vivere al Terminal 1 dell'aeroporto fino al 2006, quando per una intossicazione alimentare viene ricoverato in ospedale. Dimesso qualche mese dopo viene trasferito in un ricovero per senzatetto Emmaus. Con i risparmi accumulati vive poi in albergo, fino a tornare in aeroporto dove è morto oggi, 12 novembre, e all'età di 80 anni.

Il film "The Terminal" con Tom Hanks ispirato alla sua vita

Nasseri era diventato ormai un volto familiare per il personale dell'aeroporto e la sua storia negli anni ha attratto l'interesse della stampa, della televisione e anche del cinema. A interessarsi alla sua vita anche il grande regista Steven Spielberg che, proprio basandosi sulle sue vicende, ha realizzato nel 2004 il film The Terminal. Il protagonista, che interpreta quindi Nasseri, è Tom Hanks.