È morto Marcus Gilbert, attore di Rambo III e L’Armata delle Tenebre aveva 67 anni

L’attore britannico Marcus Gilbert si è spento a 67 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola. Era diventato celebre per i ruoli nei film Rambo III e Riders.

Marcus Gilbert, attore e produttore britannico, è morto l’11 gennaio a 67 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla gola diagnosticatogli tre anni fa. La notizia è stata diffusa sui social da un fan club ufficiale e ha rapidamente fatto il giro del Regno Unito, arrivando anche all’estero data la popolarità dell'attore.

La carriera e i ruoli per cinema e tv

Nato a Bristol nel 1958, Gilbert ha iniziato la carriera nella recitazione teatrale, per poi approdare al cinema e alla televisione. I suoi ruoli più celebri risalgono agli anni Ottanta e Novanta: è stato Tomask in Rambo III, film facente parte della celebre saga uscito nel 1988, Rupert Campbell-Black nell’adattamento televisivo di Riders del 1993 e Lord Arthur ne L’Armata delle Tenebre, film cult dl cinema horror uscito nel 1992. Ha partecipato anche alle riprese di Doctor Who nel 1989, alla realizzazione di numerosi spot televisivi e, più recentemente, è stato la voce del podcast Unit: Brave New World, suo ultimo progetto professionale prima che la malattia lo costringesse ad allontanarsi dalle scene.

La vita privata e la scomparsa della moglie Homaa Khan-Gilbert

La vita di Gilbert è stata segnata da numerosi eventi drammatici: l'attore aveva perso padre e nonni a soli 12 anni, e nel 2020 la moglie Homaa Khan-Gilbert, dopo 28 anni di matrimonio, a causa di un tumore al pancreas. Negli ultimi anni si era sentimentalmente legato all’attrice Lysette Anthony, sua compagna anche sul set di Un fantasma a Monte Carlo del 1990, con cui aveva ritrovato un forte legame personale. Lysette Anthony, che recentemente ha testimoniato nel processo contro Harvey Weinstein raccontando gli abusi subiti, aveva ricevuto il sostegno di Gilbert dopo la diagnosi di Parkinson. Marcus Gilbert lascia due figli, Max ed Aaliya, ai quali era profondamente legato.