È morto Donald Douglas, aveva 92 anni: era stato l’ammiraglio Darcy in Bridget Jones e Vural in Doctor Who

Morto Donald Douglas, l’attore scozzese aveva 92 anni. Celebre per il ruolo nella saga di Bridget Jones, era stato anche uno storico volto di Doctor Who. Il decesso è avvenuto in Francia dopo una breve malattia.

Lutto nel mondo del cinema: si è spento all'età di 92 anni Donald Douglas, attore scozzese molto amato dal pubblico internazionale. La notizia della scomparsa, avvenuta in un ospedale di Albi, nel sud della Francia, è stata confermata dalla famiglia dopo una breve malattia. Douglas non era solo un volto storico della televisione britannica, ma era entrato nel cuore degli spettatori di tutto il mondo grazie al ruolo dell’iconico e severo ammiraglio Darcy nella saga cinematografica di Bridget Jones. Ma anche per il ruolo di Vural in Doctor Who.

La carriera di Donald Douglas

Nato a Falkirk nel 1933, Douglas ha costruito una carriera solida e versatile durata oltre cinquant'anni. Se per i fan di Renée Zellweger resterà sempre il volto legato alla famiglia di Mark Darcy, la sua filmografia vanta collaborazioni con giganti del cinema. Lo abbiamo visto in kolossal come "Quell’ultimo ponte" di Richard Attenborough, nel capitolo finale di "Highlander" e nel thriller "La vera storia di Jack lo squartatore".

La sua impronta è stata indelebile anche sul piccolo schermo. Protagonista assoluto delle produzioni BBC, ha recitato accanto a mostri sacri come Anthony Hopkins nella storica miniserie "Guerra e pace", vestendo i panni dello zar Alessandro I. Dalle serie cult come "Doctor Who" e "Poirot", fino alle soap di successo come "EastEnders", Donald Douglas ha rappresentato quell'eleganza tipica dei grandi caratteristi britannici, capace di dare spessore a ogni singolo fotogramma. Con la sua morte, se ne va un pezzo di storia del cinema che, tra sorrisi e sguardi di ghiaccio, ha accompagnato generazioni di spettatori.

Il ruolo nella saga di Bridget Jones

Nella celebre serie di commedie romantiche basate sui romanzi di Helen Fielding, Douglas ha interpretato un ruolo fondamentale per la mitologia del protagonista maschile: l'Ammiraglio Darcy, ovvero il padre di Mark Darcy (interpretato da Colin Firth). Il suo ruolo, seppur di supporto, è stato essenziale per delineare il contesto familiare rigido e formale dell'alta borghesia inglese da cui proviene Mark Darcy. Le scene ambientate durante i party in giardino o le cene di Natale, dove l'Ammiraglio appariva accanto alla moglie (interpretata da Gemma Jones), hanno contribuito a creare quell'atmosfera di "commedia di costume" che ha reso i film un successo globale.