È morto l’ex giudice di Forum Italo Ormanni, l’addio della redazione del programma: “Il nostro papà”

A cura di Gaia Martino

È morto Italo Ormanni, magistrato ed ex giudice di Forum. Il programma televisivo Mediaset ha dato il triste annuncio salutando colui che è stato come un papà per il cast e per la trasmissione. Il napoletano, nato nel 1937, è stato uno dei protagonisti di Forum dal 2011 al 2013, poi consulente tecnico giuridico per le fiction Senza confini, Mio figlio e Salvo d'Acquisto.

L'addio di Forum a Italo Ormanni

Attraverso i canali social, il programma televisivo Forum ha salutato Italo Ormanni, morto all'età di 85 anni. "Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi" è il messaggio condiviso su Instagram a corredo di una foto dell'ex giudice, firmato "La redazione di Forum". Tra i commenti anche quello di Paolo Ciavarro, volto di Forum insieme a Edoardo Donnamaria, attualmente nella casa del GF Vip, che ha pubblicato l'emoticon di un cuore.

La carriera di Italo Ormanni

Ex magistrato e avvocato, Italo Ormanni, nato nel '37 a Napoli, nel corso della sua carriera si è occupato di molte indagini sulla camorra, sul traffico di stupefacenti e su omicidi, portando all'arresto Raffaele Cutolo, Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta e altri camorristi. Fu anche consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, anche tra i protagonisti di una serie di incontri degli Stati Uniti con la D.E.A. e l'F.B.I. Fu Capo Dipartimento al Ministero della Giustizia prima di entrare nel cast giuridico di Forum. Successivamente è stato consulente tecnico giuridico per fiction come Senza confini, Mio figlio e Salvo d'Acquisto. Poi supervisiore alla sceneggiatura per A testa alta e Boris Giuliano di Rai Uno.