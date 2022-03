È morto Lars Bloch, il megadirettore Arcangelo della saga Fantozzi È morto a Roma l’attore Lars Bloch, meglio noto come il MegaPresidente Arcangelo del film “Fantozzi contro tutti” con Paolo Villaggio.

Lutto nel mondo del cinema. È morto un simbolo della commedia italiana, l'attore danese naturalizzato italiano Lars Bloch, meglio noto come il MegaPresidente Arcangelo del film "Fantozzi contro tutti" con Paolo Villaggio.

La morte

Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, l'attore danese naturalizzato italiano Lars Block è morto all'età di 83 anni a Roma, nella giornata di domenica 27 marzo. Sarà allestita domani 30 marzo la camera ardente dalle ore 11.30 alle ore 12.30 al Tempietto Egizio al cimitero del Verano.

La carriera

Lars Bloch era nato a Hellerup. Talvolta ha utilizzato lo pseudonimo Carlos Ewing per le sue opere. Per il suo sorriso e il suo volto ha saputo interpretare ruoli rassicuranti ma al tempo stesso demoniaci. Ha partecipato a "Il disco volante" di Tinto Brass, "Certo, certissimo, anzi… probabile" (1969) di Marcello Fondato, "Il conte di Montecristo" (1975) di David Greene. La sua ultima apparizione è datata 1988: "Un bugiardo in paradiso" di Enrico Oldoini. Fu anche produttore di un documentario tv "Western, Italian Style" (1968) e lavorò come tecnico del suono per "Il lago di Satana" di Michael Reeves, nel 1966.

La scena cult

"Alla fine dell'estate di fronte alla tragica prospettiva di un nuovo anno di ripugnante lavoro, Fantozzi fu preso dalla sua solita crisi di insofferenza e di ribellione". Comincia così la famosa sequenza finale di "Fantozzi contro tutti" con Fantozzi che si ritrova il messaggio scritto nel cielo: "Il Megapresidente è uno stronzo". Fantozzi si ritroverà al cospetto proprio del Megapresidente interpretato da Lars Bloch: "Ma io non l'ho scritto, io l'ho solo pensato". "Lei non deve pensare, Fantozzi. Questo è il suo errore", è la risposta del celestiale MegaPresidente che costringerà il meschino impiegato a cancellare e riscrivere nel cielo la stessa frase ma rivolta a se stesso.