È morto Ivan Zollet, lo speaker di Radio Base Venezia trovato morto in casa a 51 anni

È morto all'età di 51 anni Ivan Zollet, stroncato da un infarto. È stato trovato senza vita in casa sua, a Ciano del Montello. Era uno speaker radiofonico ed era il fondatore di Radio Base Venezia, che per buona parte della giornata di ieri non è andata in onda. Conduceva due programmi radiofonici molto amati: Terminus e Italiansky. Radio Base Venezia aveva sede a Marghera. Due giorni fa, l'ultima trasmissione. Terminus era dedicata alla musica industriale, Italiansky era dedicata alla scena musicale italiana più underground, con passaggi di artisti e musicisti italiani semi-sconosciuti. Sotto choc i colleghi, che non si aspettavano la sua scomparsa. Critico con le posizioni dei no-vax, in queste ore su Facebook il suo profilo sta subendo incresciosi attacchi da parte di hater e di simpatizzanti no-vax.

Chi era Ivan Zollet

Ivan Zollet era un conoscitore di musica molto attento e curioso, aveva suonato con diverse band della zona del Veneto. Era un collezionista di giocattoli e di fumetti. Suo nonno era stato fucilato dai soldati nazifascisti nel cimitero di Ciano del Montello, dove ora Ivan riposerà. I funerali si celebreranno venerdì 31 marzo alle ore 15 nella chiesa di Crocetta del Montello. Nel 2003 fonda Radio Base Venezia, in onda da vent'anni.

Il ricordo di chi lo conosceva

Un amico lo ricorda su Facebook: “Mi tocca scrivere che sei “mancato” e condividerlo con tutti quelli che ti conoscevano. Sappi che non te la perdono. Proprio tu poi. Stronzo. Addio Amico mio. Sai che ti voglio bene. (stronzo). Ciao Ivan Zollet”. Anche la scuola di Comix lo ricorda: "Con profonda tristezza salutiamo il nostro carissimo Amico e collezionista espositore che ci ha lasciati in silenzio, senza far rumore..R.i.p. Ivan Zollet Ci mancherai tanto e un "posto" per te ci sarà sempre ai nostri eventi . Ciao"