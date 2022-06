È morto Isidoro Raponi, maestro degli effetti speciali di E.T. e Alien Addio a Isidoro Raponi, maestro degli effetti speciali di film come E.T. di Steven Spielberg, Alien e King Kong. Aveva 76 anni. La morte è avvenuta lo scorso 27 maggio a Los Angeles.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Isidoro Raponi, artista degli effetti speciali del famoso film E.T.- L'extraterrestra diretto da Steven Spielberg, ma anche di King Kong, Alien, Incontri ravvicinati del terzo tipo e molti altri. Aveva 76 anni. Il decesso è avvenuto il 27 maggio a Los Angeles, come ha confermato un addetto stampa della Disney a The Hollywood Reporter e come riportato anche da Variety.

Le cause della morte

Isidoro Raponi si è spento, all'età di 76 anni, per una insufficienza cardiaca congestizia in una struttura di riabilitazione di Los Angeles, nella quale si trovava da tempo. La morte è avventura lo scorso 27 maggio, ma la notizia è stata resa nota in queste ore dal sito americano The Hollywood Reporter. Raponi lascia la moglie Nina Edelstein e la figlia Tiziana Raponi.

La carriera di Isidoro Raponi

Nato nel 1945 a Frosinone, Isidoro Raponi ha dedicato la sua carriera al mondo degli effetti speciali. Ha imparato il mestiere da Carlo Rimbaldi, vincitore del premio Oscar proprio per gli effetti speciali, che lo ha assunto a lavorare con lui quando aveva solo 18 anni, contribuendo alla realizzazione di diversi film italiani di successo.

Dall'Italia si poi è trasferito negli Stati Uniti, a Los Angeles, per lavorare sempre con Rimbaldi al remake di King Kong, film che ha consacrato la sua carriera. Sempre insieme, tra gli anni Settanta e Ottanta, hanno lavorato anche alla realizzazione e progettazione degli effetti speciali di film come E.T. di Spielberg, Alien e Incontri Ravvicinati del terzo tipo. Raponi nel corso della sua carriera ha lavorato anche con Martin Scorsese per Gangs of New York e collaborato agli effetti speciali de La Mummia: la tomba dell'imperatore Dragone, e di molti altri film di successo.