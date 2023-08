È morto in un incidente stradale Sandy Di Varano, l’uomo che grazie a Le Iene ritrovò sua madre Sandy Di Varano, 36 anni, è morto in un incidente stradale: la notizia arriva da Il Messaggero. L’uomo era conosciuto dal pubblico televisivo per la sua storia familiare: grazie a Le Iene e all’inviata Giovanna Nina Palmieri ritrovò sua madre, Stephanie.

A cura di Gaia Martino

Sandy Di Varano, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua storia familiare conclusasi con il lieto fine grazie a Le Iene, è morto all'età di 36 anni in un incidente stradale. Il Messaggero fa sapere la notizia e la dinamica dei fatti: Sandy di Varano era alla guida della sua motocicletta quando, intorno alle 20.30, a Giulianova, in provincia di Abruzzo, si è scontrato contro un'auto. Il giovane è deceduto poco dopo il violento impatto. Nel 2018 grazie a Le Iene e l'inviata Giovanna Nina Palmieri riabbracciò sua madre dopo il violento distacco avvenuto 29 anni prima.

La dinamica dell'incidente

Sandy Di Varano era a bordo della sua moto quando si è scontrato contro un'auto, una Mini condotta da un uomo di 40 anni. L'impatto, molto violento, è stato fatale per il giovane 36enne: nonostante gli sforzi dei medici giunti subito sul posto a bordo di un'autoambulanza per rianimarlo, è deceduto. Sul luogo, si legge, sono poi intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti. Originario di Isola Gran Sasso, Sandy da tempo viveva con la moglie e la figlia a Giulianova. Il Sindaco della città, Jwan Costantini, lo ha così salutato: "Con un abbraccio affettuoso, a nome della Città, si stringono a sua moglie, alla loro bambina, ai parenti e ai tanti amici che, nella comunità di Isola del Gran Sasso, dov’era cresciuto, e a Giulianova, lo stimavano e gli volevano bene", le parole riportate da AbruzzoLive.it.

Sandy Di Varano ritrovò sua madre naturale grazie a Le Iene

Sandy Di Varano nel 2018 si rese protagonista di un servizio de Le Iene. Grazie all'inviata del programma, Giovanna Nina Palmieri, dopo 29 anni, riabbracciò sua madre, Stephanie, che fu costretta a dirgli addio quando era piccolo. Cresciuto con i genitori adottivi che "lo hanno riempito di immenso amore", la curiosità di rivedere sua madre non era mai svanita. Grazie alla trasmissione sono riusciti a ritrovarsi, abbracciarsi e vivere il sogno tanto atteso.