È morto Gianni Quaranta, lo scenografo da Oscar per Camera con Vista aveva 81 anni

Si spegne a 81 anni uno dei più grandi maestri della scenografia italiana. Gianni Quaranta, che con le sue idee e la sua visione ha dato forma ai sogni di generazioni di registi, ha lasciato nel lutto il mondo del cinema.

Chi era Gianni Quaranta

Nato ad Arsiè, in provincia di Belluno, nel 1943, Quaranta si è formato presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Successivamente New York e Los Angeles, gli incontri con i più grandi registi internazionali, i grandi maestri italiani, soprattutto Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci. Nel 1987, la consacrazione con l'Oscar per Camera con Vista di James Ivory. Nella stessa stagione arrivano anche il BAFTA Award e un David di Donatello. Per Novecento gli viene assegnato il Premio Qualità, il primo dei quattro che riceverà in carriera per la scenografia.

Non solo cinema, anche la lirica

Non solo cinema per Gianni Quaranta: il teatro lirico e la prosa hanno beneficiato delle sue opere. Le sue scenografie per l'opera sono state acclamate e riconosciute in tutto il mondo. Vale la pena menzionare il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Politeama di Palermo, il Théâtre National de l’Opéra di Parigi, il Théâtre de la Ville di Parigi, la Comédie Française di Parigi, il Grand Théâtre di Ginevra, lo Staatsoper di Vienna, l’Oper Bonn, il Theatro Municipal di Rio de Janeiro, la Dallas Opera House, l’Opera Philadelphia, il Lyric Opera di Chicago, il Metropolitan Opera House di New York, la Royal Opera House di Muscat, il Teatro Wielki-Opera Narodowa di Varsavia e il Teatro Puccini a Torre del Lago.

Anche la politica. Dal giugno 2014 a ottobre 2016 è stato Assessore alla Cultura di Spoleto. Tra le ultime opere come scenografo, il film Havana Kyrie, nel 2019, di Paolo Consorti. A teatro, Imperfect Love, nel 2018, per M. Di Jiacomo al Connelly Theatre di New York.