È morta una storica ballerina di Saranno Famosi, il ricordo dei compagni: “Si stringe lo stomaco”

A cura di Giulia Turco

È morta Daniela Romano, ex concorrente di una delle prime edizioni di Saranno Famosi, versione originaria del talent di Maria De Filippi quando ancora non era Amici. Ex ballerina nell’ambito del programma, la donna è morta a 40 anni.

Chi era Daniela Romano ex concorrente di Saranno Famosi

Daniela Romano ha partecipato all’edizione di Saranno Famosi che è stata vinta nel 2002 da Dennis Fantina. “Ciao Daniela, fai buon viaggio”, l’ha ricordata il cantante con un video sui social. Le cause della morte sono ignote ma, stando a quanto riporta Il Mattino sembra che l’ex ballerina lottasse da tempo contro una malattia. Nata a Napoli nel 1983, prima di partecipare a Saranno Famosi nei primi anni 2000, aveva preso parte ad alcune produzioni cinematografiche e teatrali della sua città. A Saranno Famosi raccontava di volersi specializzare sia nel ballo che nella recitazione e nel canto. Sognava di diventare un’artista a tutto tondo. È stata tra le prime concorrenti ad aprire le porte ad una love story all’interno del programma, cedendo alle attenzioni di Paolo Idolo che la corteggiava.

Il ricordo dei compagni di Saranno Famosi

Ad annunciare la notizia via social è Mirna Branotti, che su Facebook ha pubblicato uno scatto insieme alla cantante con la quale aveva condiviso l’esperienza televisiva: “Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore… noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri come stavi”, scrive nel post. Il cordoglio arriva anche da parte di Paolo Idolo, che nell’ambito del programma di Maria De Filippi di era avvicinato particolarmente a Daniela. “Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima”, ricorda lui sui social. “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore”.