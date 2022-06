È morta Mary Mara, l’attrice di E.R. aveva 61 anni: sarebbe morta annegata Il mondo del piccolo e grande schermo piange la scomparsa di Mary Mara, l’attrice nota per i suoi ruoli in film come Love Potion No.9 e serie tv come E.R. Medici in prima linea. The Hollywood Reporter fa sapere che è morta annegata mentre stava nuotando.

A cura di Gaia Martino

È morta Mary Mara, attrice americana nota per aver recitato in note serie televisive come E.R. – Medici in prima linea, Criminal Minds, Law & Order, e film come Love Potion No.9 . Il corpo della donna, che aveva 61 anni, è stato trovato senza vita nel fiume di San Lorenzo a Cape Vincent, a New York, la mattina del 26 giugno, fa sapere The Hollywood Reporter. Dalle indagini è emerso che l'attrice sarebbe annegata mentre nuotava, si legge. A darle il saluto sui social anche il collega e amico Jon Lindstrom.

Mary Mara nel film Love Potion No.9

La notizia della morte

The Hollywood Reporter ha reso pubblica la notizia della morte di Mary Mara, volto del piccolo schermo come interprete di numerosi ruoli famosi nelle serie tv americane. Il corpo senza vita dell'attrice, si legge, è stato trovato nel fiume San Lorenzo a Cape Vincent la mattina di domenica 26 giugno: sarebbe annegata mentre nuotava. Dalle indagini è emerso che non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo.

Il saluto di amici e colleghi

Amici e colleghi come l'attore Jon Lindstrom e lo sceneggiatore Bob Saenz hanno dato il saluto a Mary Mara attraverso i loro profili Twitter. "Sono addolorato dalla notizia della prematura scomparsa di Mary Mara. Abbiamo recitato insieme nel 2008 in "In Heat" di Malcolm Danare alla Lost Playhouse di Los Angeles. Stava affrontando i postumi della chemio. Coraggiosa, brillante, di grande talento. La Terra sarà molto meno colorata senza di lei. R.I.P." sono le parole di Jon Lindstrom.

"Questa è la Mary che ricordo. Ho avuto il piacere assoluto di lavorare con Mary Mara per due anni fantastici. Una professionista consumata, divertente, gentile, un essere umano di prima classe. È stata così gentile da partecipare alla lettura di una delle mie prime sceneggiature. RIP Mary. Ci mancherai" quelle di Bob Saenz a corredo di una foto dell'attrice.