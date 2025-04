È morta Lucy Markovic, la modella aveva 27 anni e soffriva di una rara malattia cerebrale

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Lucy Markovic, star del programma Australia's Next Top Model, è morta all'età di 27 anni. La ragazza era da tempo malata, soffriva di una rara malattia cerebrale. La notizia della sua scomparsa è arrivata poche ore dopo la pubblicazione di una storia nella quale aveva scritto che stesse "lottando per la vita".

L'annuncio della scomparsa su Instagram

La notizia della morte è stata divulgata sul suo profilo Instagram. Nelle sue storie, infatti, è comparso un messaggio nel quale si comunicava che dopo aver lottato per restare in vita, purtroppo non c'è stato nulla da fare, inoltre si chiede di rispettare la privacy oltre che il dolore della famiglia.

Cari amici e familiari, mi dispiace informarvi che Lucy è scomparsa. Era in pace. Io, sua madre e mia madre eravamo presenti con lei. Vi chiediamo, per favore, di darci spazio in questi momenti difficili. Che Lucy riposi in pace.

Solamente il mese scorso, Lucy aveva rivelato che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico a causa di una una MAV cerebrale, ovvero una malformazione artero-venosa. Intanto, non sono mancati messaggi di cordoglio da parte di alcuni personaggi noti a lei vicini, come la modella Megan Puleri che ha commentato la sua scomparsa scrivendo: "Sono ancora senza parole. Ti amerò per sempre, Luc. La tua eredità vive ancora". Anche la modella Amelia Ross ha scritto: "Ti amiamo Lucy. Grazie per aver realizzato i nostri sogni da bambina" e infine, un'altra collega con la quale la 27enne australiana aveva condiviso le passerelle, Zosia Nowak ha scritto: "Riposa in pace, bellissimo angelo".

La carriera da modella di Lucy Markovic

Lucy Markovic era apparsa nella versione australiana del noto programma dedicato alla moda, nel 2015 quando aveva solamente 17 anni. Riuscì a qualificarsi per la finale, dove si è sfidata con Brittany Bettie, che all'epoca riuscì ad aggiudicarsi la vittoria. Dopo questa esperienza, però, aveva iniziato la sua carriera nel mondo delle sfilate. Era stata scelta da grandi firme, aveva infatti indossato i capi di Victoria Beckham , Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Versace, Givenchy, Dion Lee, Sass & Bride e Ksubi & Armani.