Morta Claudia Apostolo, la giornalista volto noto della Rai aveva 68 anni Si è spenta, all'età di 68 anni la giornalista torinese Claudia Apostolo, volto del Tg regionale Rai e anche di testate come Leonardo e Ambiente Italia. Per anni si è occupata di temi legati all'ambiente e alla sostenibilità.

A cura di Ilaria Costabile

Il giornalismo piemontese è in lutto per la morte di Claudia Apostolo, volto noto del Tg regionale del Piemonte, si è spenta all'età di 68 anni. La scomparsa, a quanto si apprende, è avvenuta in maniera improvvisa, nella notte.

La carriera da giornalista e l'importanza dei temi ambientali

Per diversi anni è stata uno dei volti familiari e accoglienti della testata regionale della Rai, con la quale aveva avuto modo di raccontare i temi a lei più cari come l'ambiente, l'arte e il cinema. Ha lavorato, poi, per lungo tempo anche per la testata scientifica Leonardo e anche per Ambiente Italia. La carriera nel mondo del giornalismo è iniziata piuttosto presto, nel 1983, a 27 anni. Dopo 15 anni di precariato e collaborazioni con varie testate giornalistiche, da Radio Popolare a La Repubblica. La sua attività giornalistica è proseguita fino al 2017, anno in cui è andata in pensione. Agli inizi del suo percorso giornalistico aveva lavorato come inviata, occupandosi dei tempi più svariati, spaziando principalmente su questioni di carattere sociale e culturale. Per Ambiente Italia, inoltre, si era occupata di ecomafie, discariche abusive, fabbriche killer, transizione ecologica, agricoltura sostenibile. Del lavoro per la suddetta rubrica della Rai, parlava con entusiasmo:

Un’esperienza di lavoro difficile e entusiasmante, che mi ha permesso di allargare i miei orizzonti, in anni in cui si stavano costruendo le competenze e il linguaggio per parlare di temi ambientali.

Una volta dismessi i panni di inviata e mezzobusto del tg, in pensione non aveva smesso di occuparsi di comunicazione e, infatti, aveva iniziato a collaborare con diversi uffici stampa e aveva partecipato anche alla realizzazione di documentari. Aveva alle spalle anche un passato politico, si era candidata infatti con Sinistra Ecologista e in merito alle sue competenze in fatto di ambiente, scriveva:

Dal 1995 al 2016 ho avuto la valigia pronta, viaggiando in lungo e in largo per dare conto di quel che succedeva in Italia sul fonte ambientale: tra disastri, conseguenze di scelte sbagliate e una costellazione di realtà positive, spesso troppo piccole per fare notizia. Ho capito presto che l’emergenza climatica è il problema dei problemi, e che per contrastarlo non bastano stili di vita più politicamente corretti.