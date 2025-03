video suggerito

Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24 È scomparsa Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24. Lavorava nel canale all-news di Sky Italia sin dal principio. Un passato come cronista dell'Alto Adige, testata di Bolzano.

Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparsa Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24. Lavorava nel canale all-news di Sky Italia sin dal principio, dove si era distinta per competenza e professionalità nel racconto delle vicende istituzionali e politiche del Paese. Nata a Merano, in Alto Adige, ha lavorato per principale quotidiano locale prima di entrare in Sky.

Comincia la carriera come stagista al Corriere della Sera, poi come praticante presso "L'informazione" negli anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Passa a lavorare per il quotidiano "Alto Adige", testata di Bolzano, seguendo la politica del nordest italiano. Dopo un breve periodo a Berlino, entra nella redazione di Sky Tg24 nel 2003, alla nascita della testata. Raccontò il primo giorno di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio.