È morta Louise Fletcher, l’infermiera da Oscar del film Qualcuno volò sul nido del cuculo È morta Louise Fletcher, indimenticabile interprete nel ruolo dell’infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), che le valse l’Oscar, il Golden Globe e un BAFTA.

È morta Louise Fletcher, indimenticabile interprete nel ruolo dell'infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), che le valse l'Oscar, il Golden Globe e un BAFTA. L'attrice statunitense, secondo quanto riportano i media americani, è morta a 88 anni in Francia, a Montdurasse, dove viveva. Sebbene sia nota soprattutto per il ruolo recitato a fianco di Jack Nicholson nell'adattamento di Milos Forman del romanzo di Ken Kesey, Fletcher ha avuto una carriera nel cinema lunga più di sessant'anni con diverse apparizioni anche in tv.

Durante il discorso di ringraziamento con la statuetta in mano ringraziò i genitori non udenti, Estelle Caldwell e il reverendo Robert Capers Fletcher, con il linguaggio dei segni per manifestare la gratitudine dopo anni di pieno sostegno della sua carriera. Nata nel 1934 a Birmingham, in Alabama, dopo l'Oscar vinto nel 1976, quando aveva 41 anni, ha recitato nell'esorcista II: l'eretico" (1977), "The Cheap Detective" (1978), "La signora in rosso" (1979), "Brainstorm" (1983), "Blue Steel" (1990) e "Cruel Intentions" (1999).

Nel 1959 ha sposato il produttore cinematografico Jerry Bick, dal quale ha avuto due figli, divorziando poi nel 1977. Altro ruolo che le ha conferito riconoscimenti sul campo è stato quello della Bajoriana Kai Winn nella serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine, che le ha fatto vincere 4 premi Online Film & Television Association nel 1997, 1998 e 1999. Successivamente, è stata più volte nominata agli Emmy per ruoli da guest-star in Picket Fences e Joan of Arcadia, rispettivamente nel 1996 e nel 2004. Nel 2005 apparve in 3 episodi della serie televisiva E.R. – Medici in prima linea, interpretando Roberta "Birdie" Chadwick. Secondo IMDb.com, il suo ultimo lavoro è stato nello show di Netflix Girlboss nel 2017, dove compariva in due episodi come guest-star.