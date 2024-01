È morta la mamma di Gisele Bundchen, Vania Nonnenmacher: “Il tuo amore ci guiderà sempre” É morta Vania Nonnenmacher, 75 anni, mamma di Gisele Bundchen. La modella ha pubblicato su Instagram un lungo e toccante messaggio, accompagnato da alcune loro foto insieme: “Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti rivedrò nei miei sogni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

É morta Vania Nonnenmacher, mamma di Gisele Bundchen. La donna aveva 75 anni ed è deceduta domenica 28 gennaio. Da tempo lottava contro un tumore. A riportare per primi la notizia sono stati i media brasiliani, poi la conferma della figlia con un toccante messaggio su Instagram.

L'ultimo messaggio di Gisele Bundchen alla mamma

Gisele Bundchen ha dato la notizia della mote della mamma Vania, 75 anni, con un toccante messaggio su Instagram, accompagnato da alcune loro foto insieme. Le due donne sono sempre state molto legate, tanto che Vania aveva posato insieme alla figlia per la copertina di Vogue Brasile nel 2018. "Amata mamma, mi fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che tu veglierai sempre su di noi. Eri un angelo, aiutavi sempre tutti", ha scritto la modella, che ha altre quattro sorelle. Poi ha continuato ringraziandola per tutto quello che le ha dato, per l'amore e il coraggio:

Sono così grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Grazie per essere stata il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia. Conserverò sempre bellissimi ricordi dei momenti che abbiamo condiviso e vivrò secondo i valori che mi hai insegnato. Vivrai per sempre attraverso le vite delle persone che hai toccato. Grazie per avermi dato cinque migliori amici per la vita. Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti vedrò nei miei sogni. Ti amo.